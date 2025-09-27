Además del huracán Humberto, en la zona del Atlántico, el Centro Nacional de Huracanes en Miami (NHC, por sus siglas en inglés) vigila la onda tropical que pasó por la Isla a mediados de semana y que fue catalogada como el potencial ciclón número 9.

Potencial ciclón 9. ( Captura )

El NHC ya alertó que se espera que, más tarde este sábado, el sistema se convierta en la tormenta tropical Imelda, por lo que ya se comenzaron a emitir avisos.

El sistema, que muestra mayor organización desde la madrugada de este sábado, tiene vientos de 35 millas por hora.

PUBLICIDAD

“Un Aviso de Tormenta Tropical está en efecto para las Bahamas, incluyendo Cat Island, los Exumas, Long Island, Rum Cay y San Salvador”, indicó el NHC.

Se añadió que “en la trayectoria del pronóstico, se espera que el centro del sistema se mueva a través del centro y noroeste de las Bahamas este fin de semana, y se acerque a la costa sureste de los Estados Unidos a principios de la próxima semana”.

Sin embargo, existe gran incertidumbre en su trayectoria después de tres días.

“Los modelos meteorológicos están de acuerdo en su movimiento hacia las Bahamas durante los primeros días, pero existe gran incertidumbre respecto a su rumbo y velocidad después de las primeras 72 horas. Algunos escenarios lo sitúan acercándose a la costa este de EE. UU., mientras que otros lo prevén girando hacia el este y manteniéndose frente al litoral”, explicó el CNH en su discusión de pronóstico de las 8:00 a.m. de este sábado.

Se espera que el sistema se fortalezca gradualmente y llegue a convertirse en un huracán cerca de la costa este de los Estados Unidos. Pero, al igual que con su trayectoria, existe gran incertidumbre con respecto a su intensidad.

Por ello, el CNH exhortó a los residentes de Georgia y las Carolinas, quienes podrían experimentar lluvias intensas, inundaciones repentinas y posibles marejadas, a estar pendientes a la evolución del sistema.