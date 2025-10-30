JACKSON, Mississippi. Un subjefe de comisario de Policía de Mississippi fue arrestado el jueves por el FBI, uno de varios arrestos efectuados en múltiples agencias de aplicación de la ley en el estado, según dijo un comisario local.

El comisario de Policía del condado de Sunflower, James Haywood, confirmó la detención de su subjefe, Marvin Flowers. También dijo que el FBI arrestó a los comisarios de otros dos condados, además de a otros oficiales de la ley, bajo acusaciones de corrupción pública.

Haywood no proporcionó más detalles sobre las acusaciones.“La confianza del público se va a ver destruida”, dijo Haywood. “Esto es un gran golpe para la aplicación de la ley”. Haywood dijo que Flowers trabajó para el departamento durante 13 años. El condado de Sunflower se encuentra en la parte noroeste del estado.No se sabía de inmediato si Haywood contaba con un abogado.

La oficina del FBI en Jackson, la capital del estado, dijo que planeaba un anuncio importante más tarde el jueves junto con la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos del Distrito Norte de Mississippi. No dio detalles sobre la naturaleza del anuncio planeado. Varias agencias de aplicación de la ley de Mississippi han enfrentado escrutinio federal en los últimos años.

En 2023, seis agentes de la ley se declararon culpables de una larga lista de cargos estatales y federales por torturar a dos hombres negros. “The Goon Squad”, como se llamaban a sí mismos, provocó una investigación en curso del Departamento de Justicia sobre la Oficina del Comisario del Condado de Rankin. Una investigación similar del Departamento de Justicia concluyó el año pasado que los oficiales del Departamento de Policía de Lexington discriminaban contra personas negras y violaban repetidamente los derechos civiles de los ciudadanos.