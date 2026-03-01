Dos personas murieron y 14 resultaron heridas en un tiroteo ocurrido la madrugada del domingo en Austin, la capital del estado estadounidense de Texas, catalogado por el Buró Federal de Investigaciones Criminales (FBI) como un potencial “acto de terrorismo”.

El atacante, cuya identidad no fue revelada, también falleció. Tres de los heridos se encontraban en estado crítico, informaron las autoridades.

El agente especial del FBI, Alex Doran, dijo a periodistas que se desconocía el motivo exacto del ataque, pero que había “indicios en relación con el sujeto y en su vehículo que apuntan a un posible nexo con el terrorismo”.

PUBLICIDAD

“Por ahora solo estamos en condiciones de decir que potencialmente se trató de un acto de terrorismo”, afirmó Doran.

El Grupo Conjunto de Lucha contra el Terrorismo del FBI participa en la investigación junto con las autoridades locales.

El tiroteo tuvo lugar en medio de un incremento de las medidas de seguridad en muchas ciudades estadounidenses tras el inicio de una ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, en la que murió el líder supremo del país, Alí Jamenei, junto con otros altos funcionarios.

La jefa de la policía de Austin, Lisa Davis, dijo que el agresor en Austin fue abatido por agentes que respondieron con rapidez al tiroteo, ocurrido alrededor de las 2 de la madrugada en una zona de bares de Austin.