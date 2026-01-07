Un funcionario de Estados Unidos dijo que las fuerzas estadounidenses han abordado un petrolero sancionado vinculado a Venezuela en el Atlántico Norte después de perseguirlo durante semanas. El funcionario habló con The Associated Press el miércoles bajo condición de anonimato para poder discutir operaciones militares sensibles.

Estados Unidos había estado persiguiendo al petrolero desde el mes pasado después de que éste intentó evadir un bloqueo de Estados Unidos alrededor de Venezuela.

El barco fue sancionado por Estados Unidos en 2024 por supuestamente contrabandear carga para una empresa vinculada al grupo militante libanés Hezbolá.

La Guardia Costera de Estados Unidos intentó abordarlo en el Caribe en diciembre cuando se dirigía a Venezuela, la cual la administración Trump ha puesto bajo un bloqueo naval. El barco se negó a permitir el abordaje y se dirigió a través del Atlántico.