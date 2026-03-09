Los países del G7 mostraron este lunes su disposición a adoptar “todas las medidas necesarias” para estabilizar los mercados de hidrocarburos, cuyo precio se ha disparado por la guerra en Oriente Medio, y eso incluye la posibilidad de recurrir a las reservas estratégicas.

Este es el principal mensaje al término de la reunión que mantuvieron por videoconferencia los ministros de Finanzas de los siete países más ricos del mundo. Según el titular francés, Roland Lescure, cuyo país ejerce la presidencia rotatoria, se insistió en que se va a examinar “de cerca cómo podemos estabilizar el conjunto de los flujos, el conjunto del mercado”.

La discusión ocurre mientras los precios del petróleo han subido significativamente tras la intensificación del conflicto en Oriente Medio. El barril de petróleo, referencia internacional, ha superado los 100 dólares por primera vez desde 2022, tras fuertes aumentos relacionados con la preocupación por interrupciones en el suministro energético.

Los países que conforman el G7 son Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido. La Unión Europea también participa en las reuniones, aunque no es contada como uno de los siete miembros.

Eso podría llevar a “la liberación de las reservas estratégicas”, repitió Lescure en declaraciones a la prensa desde Bruselas, después de haber subrayado que por ahora no hay problemas de aprovisionamiento ni de gas ni de petróleo en Europa o en Estados Unidos.