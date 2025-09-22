Las personas que viven en el archipiélago de las Azores deben estar atentas al progreso del huracán Gabrielle, que ahora es un ciclón de categoría 4 en el océano Atlántico, recomendó el lunes el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés).

Gabrielle tenía vientos máximos sostenidos de 220 km/h (140 mph) el lunes por la tarde mientras se desplazaba hacia el este-sureste de las Bermudas, según un aviso del NHC .

El huracán todavía se encontraba a más de 3,230 kilómetros (2,000 millas) al oeste de las Azores; sin embargo, los meteorólogos proyectan que el sistema continúe hacia el norte y el este durante los próximos días. El huracán podría acercarse a las islas para el fin de semana.