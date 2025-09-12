OREM, Utah. El tirador que asesinó al activista conservador Charlie Kirk y luego desapareció desde un tejado hacia el bosque seguía en libertad más de 24 horas después, el jueves, mientras los investigadores federales pedían ayuda a la ciudadanía publicando fotos de la persona que creen responsable.

Los investigadores obtuvieron pistas, entre ellas una huella palmar, una huella de zapato y un rifle de caza de alta potencia encontrado en una zona boscosa junto al camino por el que huyó el tirador. Sin embargo, aún no habían nombrado a ningún sospechoso ni citado ningún motivo para el asesinato, que estaban tratando como el último acto de violencia política que ha convulsionado a Estados Unidos en todo el espectro ideológico.

Las fotos de una persona con gorra, gafas de sol y camisa negra de manga larga, con una mochila, así como una recompensa de 100 000 dólares por información que condujera a su detención, sugerían que las fuerzas del orden pensaban que podrían necesitar pistas del público para resolver el caso. Dos personas que fueron detenidas poco después del tiroteo del miércoles en la Universidad del Valle de Utah fueron posteriormente puestas en libertad, lo que obligó a las autoridades a seguir nuevas pistas sobre otra persona de interés a la que persiguieron el jueves.

Durante una rueda de prensa celebrada el jueves con el director del FBI, Kash Patel, las autoridades mostraron un vídeo del presunto tirador corriendo por el tejado del edificio desde donde se realizaron los disparos, saltando al suelo y huyendo hacia el bosque. Según las autoridades, el tirador dejó huellas, incluida una huella palmar, que los investigadores esperan que puedan proporcionar pistas sobre su identidad.

El gobernador de Utah, Spencer Cox, pidió la ayuda del público para encontrar al tirador.

“Tenemos gente en todo el país tratando de llevar a este perpetrador ante la justicia”, dijo, y añadió que el FBI había recibido más de 7000 pistas y sugerencias.

Dijo que están haciendo todo lo posible para solicitar la pena de muerte.

Las peticiones directas de apoyo público en la rueda de prensa nocturna, incluidas fotos nuevas y mejoradas, parecían indicar las continuas dificultades de las fuerzas del orden, tras un día y medio de búsqueda para identificar al tirador y localizar su paradero.

Las autoridades no respondieron a preguntas y Patel no habló en la rueda de prensa.

Una pista en la investigación fue un rifle Mauser calibre 30 de cerrojo encontrado en una toalla en el bosque. Se recuperó un cartucho usado de la recámara y había otros tres cartuchos cargados en el cargador, según la información que circuló entre las fuerzas del orden y que se describió a The Associated Press. El arma y la munición estaban siendo analizadas por las fuerzas del orden en un laboratorio federal.

El ataque, llevado a cabo a plena luz del día mientras Kirk hablaba sobre temas sociales en el patio de una universidad, fue capturado en espeluznantes vídeos que se difundieron en las redes sociales.

Los vídeos muestran a Kirk, un estrecho aliado del presidente Donald Trump que desempeñó un papel influyente en la movilización de los jóvenes votantes republicanos, hablando por un micrófono de mano cuando de repente se oye un disparo. Se puede ver a Kirk levantando la mano derecha mientras la sangre brota del lado izquierdo de su cuello. Los espectadores atónitos jadean y gritan antes de que la gente empiece a huir.

El tirador, que según los investigadores se mezcló entre la multitud del campus debido a su aspecto de “edad universitaria”, disparó un solo tiro desde la azotea donde se encontraba antes de saltar.

“Puedo decirles que se trató de un acto selectivo”, afirmó Robert Bohls, el agente del FBI al mando en Salt Lake City.

Trump, que se unió a los demócratas en la condena de la violencia, dijo que concedería a Kirk la Medalla Presidencial de la Libertad, la más alta distinción civil de Estados Unidos, mientras que el vicepresidente JD Vance y su esposa, Usha, llegaron el jueves por la tarde a Salt Lake City para visitar a la familia de Kirk. Vance publicó un recuerdo en X en el que narraba su amistad, que se remonta a los primeros mensajes en 2017, pasando por la candidatura de Vance al Senado y las elecciones de 2024.

“Gran parte del éxito que hemos tenido en esta administración se debe directamente a la capacidad de Charlie para organizar y convocar”, escribió Vance. “No solo nos ayudó a ganar en 2024, sino que nos ayudó a dotar de personal a todo el Gobierno”.

Kirk estaba respondiendo a preguntas sobre la violencia armada

Kirk era un provocador conservador que se convirtió en una poderosa fuerza política entre los jóvenes republicanos y era un habitual en los campus universitarios, donde a veces provocaba acalorados debates sobre temas sociales.

Recibió un disparo mientras asistía a uno de esos eventos el miércoles, un debate organizado por Turning Point en el Centro Sorensen del campus, en lo que se anunciaba como la primera parada de la “Gira del regreso americano” de Kirk.

El evento generó una reacción polarizada en el campus. Una petición en línea en la que se pedía a los administradores de la universidad que prohibieran la aparición de Kirk recibió casi 1000 firmas.