Donald Trump Jr., hijo mayor del presidente estadounidense, Donald Trump, acaba de anunciar su compromiso con la modelo e ‘influencer’ Bettina Anderson, una de las cofundadoras de la ONG The Paradise Fund.

El compromiso se hizo público el lunes por la noche en una recepción en la Casa Blanca.

“Normalmente no me quedo sin palabras, porque generalmente soy yo quien está despotricando y hablando sin parar muy bien. Quiero agradecerle a Bettina por esa única palabra: ‘Sí’”, dijo el primogénito del líder republicano, de 47 años.

Su prometida habló brevemente ante los presentes para decir emocionada que se va a casar con el amor de su vida, que había pasado el fin de semana “más increíble” de su vida y que se siente “la chica más afortunada del mundo”.

Donald Trump Jr. estuvo casado durante unos 12 años con Vanessa Trump, que le presentó una demanda de divorcio en 2018, según recuerda la revista People. La ahora expareja tuvo cinco hijos: Kai Madison (18 años), Donald III (16), Tristan Milos (14), Spencer Frederick (13) y Chloe Sophia (11).

En 2018 el hijo de Trump empezó a salir con Kimberly Guilfoyle, con quien se comprometió en 2020.

La abogada, fiscal y personalidad televisiva tuvo un rango destacado en las filas republicanas, con intervenciones en las convenciones de 2020 y 2024. Desde este año es la embajadora de Estados Unidos en Grecia.

El romance con Anderson, que este diciembre cumple 39 años, se dio a conocer en diciembre de 2024.

Según destaca el diario The New York Times, en la convención republicana de julio de 2024, en la que se oficializó la nueva candidatura de Trump a la presidencia, Anderson estuvo sentada en la tribuna del presidente justo detrás de Donald Trump Jr. y de Guilfoyle.