Lanzar un sándwich a un agente federal fue un acto de protesta para Sean Charles Dunn, residente de Washington, D.C. Un jurado debe decidir si también fue un delito federal.

“No importa quién seas, no puedes simplemente ir por ahí lanzando cosas a la gente porque estás enojado”, dijo el martes el fiscal federal adjunto John Parron a los miembros del jurado al inicio del juicio de Dunn por un cargo de agresión menor.

Dunn no niega que lanzó su sándwich estilo submarino a un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) fuera de un club nocturno la noche del 10 de agosto. Fue un “punto de exclamación” para Dunn, que expresaba su oposición al aumento de la presencia policial del presidente Donald Trump en la capital del país, dijo la abogada defensora Julia Gatto durante las declaraciones de apertura del juicio.

PUBLICIDAD

“Fue un gesto inofensivo que culminó el ejercicio de su derecho a expresarse”, dijo Gatto. “Él es abrumadoramente inocente”.

U ST NW MAN THROWS SUB SANDWICH AT OFFICER: "The defendant was repeatedly yelling, cursing and berating an officer within inches of his face and ultimately assaulted him. He was arrested and the charge of assault of a police officer will be filed in district court tomorrow… pic.twitter.com/0mmJvdIVba — Allison Papson (@AllisonPapson) August 13, 2025

Un video sobre la confrontación grabado por un transeúnte se volvió viral en las redes sociales, convirtiendo a Dunn en un símbolo de resistencia contra la toma federal de Trump. Prácticamente de la noche a la mañana surgieron por toda la ciudad murales que lo representaban en pleno lanzamiento.

“Lo hizo. Lanzó el sándwich”, dijo Gatto a los jurados. “Y ahora el fiscal federal del Distrito de Columbia ha convertido ese momento —el lanzamiento de un sándwich— en un caso penal, un caso penal federal que implica la comisión de un delito federal”.

Un jurado investigador se negó a acusar a Dunn de un cargo de agresión grave, como parte de un patrón de resistencia contra la persecución de casos penales relacionados con el aumento de la presencia policial por parte del Departamento de Justicia. Tras la inusual reprimenda del jurado investigador, la oficina de la fiscal federal Jeanine Pirro acusó a Dunn de un delito menor.

El agente de la CBP Gregory Lairmore, el primer testigo del gobierno, dijo que el sándwich “explotó” cuando golpeó su pecho con suficiente fuerza como para que pudiera sentirlo a través de su chaleco antibalas.

“Podías oler las cebollas y la mostaza”, recordó.

Lairmore y otros agentes de la CBP estaban parados frente a un club que albergaba una “Noche latina” cuando Dunn se acercó y les gritó improperios, llamándolos “fascistas” y “racistas” y coreando “qué vergüenza”.

PUBLICIDAD

“¿Por qué están aquí? ¡No los quiero en mi ciudad!” gritó el acusado, según la policía.

Lairmore testificó que él y los otros agentes intentaron desescalar la situación.

“Estaba rojo de ira. Nos decía a mí y a mis colegas todo tipo de insultos”, dijo. “No respondí. Ese es su derecho constitucional a expresar su opinión”.

Después de lanzar el sándwich, Dunn huyó, pero fue detenido a una cuadra de distancia.

Más tarde, los colegas de Lairmore le dieron en broma regalos que se burlaban del incidente, como un juguete de peluche con la forma de un sándwich de Subway y un parche que decía “sándwich grande de delito menor”. La abogada defensora Sabrina Schroff los señaló como prueba de que los agentes reconocen que este caso está “exagerado” y “es digno de una broma”.

Parron dijo a los miembros del jurado que todos tienen derecho a sus opiniones sobre el aumento de la presencia policial ordenado por Trump.

“Con todo respeto, este caso no se trata de eso “, dijo el fiscal. “Simplemente no puedes hacer lo que el acusado hizo aquí. Cruzó una línea”.

Dunn era un empleado del Departamento de Justicia que trabajaba como especialista en asuntos internacionales en su división penal. Tras su arresto, la secretaria de Justicia, Pam Bondi, anunció su despido en una publicación en redes sociales que se refería a él como “un ejemplo del Estado Profundo”.

Dunn fue liberado de la custodia, pero arrestado nuevamente cuando un equipo de agentes federales armados con equipo antidisturbios allanó su vivienda. La Casa Blanca publicó en su cuenta oficial de X un video “propagandístico” altamente producido de la redada, dijeron los abogados de Dunn.

PUBLICIDAD

Los abogados de Dunn han argumentado que las publicaciones de Bondi y la Casa Blanca muestran que Dunn fue injustamente señalado por su discurso político. Instaron al juez federal de distrito Carl Nichols a desestimar el caso por lo que, alegan, es una persecución vengativa y selectiva. Nichols, nominado por Trump, no se pronunció sobre esa solicitud el lunes, antes de que comenzara el juicio.

Dunn está acusado de agredir, resistirse, oponerse, obstaculizar, intimidar e interferir con un agente federal. Docenas de partidarios de Trump que tomaron por asalto el Capitolio fueron condenados por delitos graves por agredir o interferir con la policía durante el ataque del 6 de enero de 2021. El mandatario indultó u ordenó la desestimación de los cargos para todos ellos.