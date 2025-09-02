La policía acusó a un hombre de Houston de asesinato por el tiroteo fatal de un niño de 11 años que jugaba a tocar timbres en las casas, informó la policía el martes.

El hombre de 42 años fue detenido y encarcelado en la cárcel del condado Harris el martes por la mañana.

Se desconoce si el sospechoso tiene un abogado que comente sobre su situación judicial.

El niño, identificado por la policía el martes como Julián Guzmán, estaba jugando a tocar timbres el sábado por la noche, según la policía de Houston. La broma consiste en huir antes de que alguien de la casa abra la puerta.

Un memorial para Julián Guzmán, de 11 años, quien fue asesinado a tiros jugando a tocar timbres de casas, se muestra el martes 2 de septiembre de 2025, en Houston. (AP Foto/David J. Phillip) ( David J. Phillip )

El niño murió de sus heridas el domingo, dijo la policía.

Bromas similares han resultado mortales en el pasado. En 2023, un hombre del sur de California fue condenado de homicidio premeditado por matar a tres adolescentes al embestirlos intencionalmente con su automóvil después de que tocaron su timbre como una broma.

En mayo, un hombre de Virginia fue acusado de asesinato no premeditado por disparar contra un joven de 18 años que tocó su timbre mientras filmaba un video de TikTok, informó el New York Times.