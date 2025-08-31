Un hombre fue arrestado en Los Ángeles luego de presuntamente robar un carro con tres niños en su interior, lo que provocó una intensa persecución que terminó en un choque y su posterior captura.

Según informaron las autoridades a medios estadounidenses como ABC News, el incidente ocurrió cuando el sospechoso abordó un vehículo que estaba estacionado con el motor encendido mientras el padre de los niños hacía una diligencia rápida. El hombre aprovechó para huir con el automóvil y los menores de 2, 6 y 8 años.

Tras el incidente, la policía fue alertada de inmediato y comenzó una persecución que se extendió por varias autopistas de Los Ángeles. Durante el operativo, el sospechoso manejó de forma temeraria, desatando momentos de tensión que fueron captados por cámaras aéreas y viralizados en redes sociales.

El vehículo finalmente se estrelló y el sospechoso intentó huir a pie, pero fue detenido rápidamente por los oficiales.

Los tres niños fueron rescatados del automóvil con heridas menores y trasladados a un hospital cercano para evaluación médica.

Las autoridades aún no han revelado la identidad del detenido, pero confirmaron que enfrenta múltiples cargos, incluyendo secuestro, robo de auto y poner en peligro la vida de menores.