Un hombre que escaló una reja de seguridad de hierro en plena noche, eludió a la policía y usó botellas de cerveza llenas de gasolina para incendiar la mansión del gobernador de Pensilvania —que estaba ocupada en ese momento— se declaró culpable este martes de intento de asesinato y otros cargos.

Cody Balmer, de 38 años, también se declaró culpable de terrorismo, 22 cargos de incendio provocado, incendio agravado, robo con allanamiento, agresión agravada contra el gobernador Josh Shapiro, 21 cargos de poner en peligro de forma imprudente a otras personas y merodeo, por el ataque ocurrido el 13 de abril que causó millones de dólares en daños al edificio estatal de ladrillo.

Según el acuerdo de culpabilidad, Balmer será sentenciado a entre 25 y 50 años de prisión.

Shapiro y los miembros de su familia tuvieron que ser despertados y evacuados, pero nadie resultó herido. El incendio fue provocado horas después de que celebraran la festividad judía de la Pascua con una cena de Séder en la residencia.

Balmer dijo a la policía que planeaba golpear a Shapiro con un pequeño mazo si lo encontraba después de entrar en el edificio, según documentos judiciales. Balmer se entregó a la policía la tarde siguiente para enfrentar cargos de intento de homicidio, terrorismo, incendio agravado y agresión agravada.

La policía afirma que Balmer entró por el ala sur de la residencia, en una sala que se usa frecuentemente para recibir invitados y exhibir arte. Los investigadores recuperaron dos botellas de cerveza de vidrio rotas que contenían gasolina. El fuego carbonizó paredes, mesas, bandejas de buffet, platos y un piano. También se dañaron los marcos de las ventanas y los ladrillos alrededor de puertas y ventanas.

La fe judía de Shapiro y el ataque durante el fin de semana de Pascua plantearon preguntas sobre las posibles motivaciones de Balmer, pero este dijo en una carta enviada en mayo desde la cárcel a Associated Press que eso no fue un factor en su decisión.

“Puede ser judío, musulmán o un devorador de gente púrpura, me da igual, siempre que nos deje en paz a mí y a los míos”, escribió Balmer.

En una breve entrevista en video realizada el 9 de junio desde la prisión estatal de Camp Hill, Balmer dijo que sí pensó previamente en la posibilidad de que algún niño pudiera salir herido.

“¿Alguien piensa alguna vez en los niños? Parece que no. Yo sí, sin duda. Me alegra que nadie haya salido herido". Al ser preguntado sobre por qué sentía que Shapiro le había hecho daño, Balmer respondió: “No voy a responder a eso”.

La madre de Balmer dijo, días después de su arresto, que había intentado conseguirle ayuda por problemas de salud mental, pero que «nadie quiso ayudar». Según su abogado, los procedimientos judiciales se habían retrasado mientras Balmer recibía tratamiento psiquiátrico.

En una audiencia pocos días después del incendio, Balmer dijo al juez que era un soldador desempleado, sin ingresos ni ahorros, y con “muchos hijos”.

La residencia, construida en 1968, no contaba con un sistema de rociadores. Los trabajos para reparar los daños y reforzar las medidas de seguridad del edificio continúan.