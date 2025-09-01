En un operativo desarrollado en Baltimore, funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos(CBP, por sus siglas en inglés) interceptaronmás de 40 kilogramos de una peligrosa droga conocida como dimetiltriptamina (DMT), una potente sustancia utilizada por sus efectos psicodélicos y alucinógenos.

A menudo, los agentes ubicados en los puertos de entrada confiscan distintos tipos de drogas, y entre las más frecuentes figuran la cocaína y el fentanilo. El reciente hallazgo, que consistió en dos envíos, cada uno con 23 bolsas negras selladas al vacío, sobresaltó a los agentes por el inusual contenido.

En un comunicado de prensa, la agencia informó que los oficiales de CBP inspeccionaron las bolsas durante las jornadas del 18 y el 28 de julio. Instalados en Baltimore, al revisar las bolsas selladas al vacío los oficiales descubrieron una sustancia marrón en polvo en el interior.

PUBLICIDAD

Ante este descubrimiento, los funcionarios detuvieron los cargamentos y enviaron muestras del polvo a los científicos de los Laboratorios y Servicios Científicos de la CBP para un análisis completo.

Posteriormente, el 7 de agosto, los científicos confirmaron que lassustancias dieron positivo en dimetiltriptamina, en tanto las 46 bolsas selladas al vacío, quepesaban en total 47 kilogramos, tenían unvalor en la calle de aproximadamente US$80.000, especificó la agencia.

¿Qué es el DMT incautado por agentes de CBP?

La sustancia conocida como DMT es una droga alucinógena de triptamina que se encuentra de forma natural en muchas especies vegetales, aunque también se puede producir en laboratorios, explica el sitio web especializado en medicina Healthline, con sede en California.

Utilizado en la preparación de Ayahuasca como el principal ingrediente, el DMT tiene notables efectos psicoactivos como la sensación deviajar de manera extracorpóreay otros efectos como euforia, flotación, alucinaciones vívidas,sensación del tiempo alterada y despersonalización.