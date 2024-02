Interceptan un pequeño globo no peligroso sobre Utah La NORAD no reveló de donde procedía el objeto, que no ha sido derribado.

La NORAD declinó especificar en qué parte de Utah lo encontraron los pilotos. ( Department of Defense via AP/Archivo )

SALT LAKE CITY. Un pequeño globo que no representaba una amenaza fue interceptado el viernes por un caza sobre Utah, según el Mando Norteamericano de Defensa Aeroespacial (NORAD). Los pilotos de caza del NORAD enviados por la mañana para investigar el globo determinaron que "no era maniobrable" y no representaba una amenaza para la seguridad nacional, dijo el portavoz John Cornelio. El globo seguía en el aire, bajo estrecha observación. El NORAD, un mando militar conjunto encargado de defender el espacio aéreo sobre Estados Unidos y Canadá, no ha dicho de dónde procedía el globo ni por qué sobrevolaba Utah y Colorado.

Los informes sobre sobrevuelos de globos han suscitado un gran interés después de que el ejército identificara -y finalmente derribara- un gran globo espía chino de color blanco que atravesó gran parte del país el año pasado. Pero las autoridades dijeron que el globo interceptado el viernes no había sido enviado por un adversario extranjero y no suponía una amenaza para la aviación o la seguridad de Estados Unidos. El NORAD dijo que seguía coordinándose con la Administración Federal de Aviación para rastrear y vigilar el globo, que fue detectado a una altitud que oscilaba entre los 43,000 pies (13,100 metros) y los 45,000 pies (13,700 metros), dijo Cornelio. El NORAD declinó especificar en qué parte de Utah lo encontraron los pilotos. Los primeros informes sobre el avistamiento del globo habían suscitado preocupación entre los legisladores, entre ellos el senador estadounidense Jon Tester y el representante Matt Rosendale, de Montana, que dijeron que sus oficinas estaban supervisando la situación. La oficina del gobernador de Utah, Spencer Cox, dijo que había estado en contacto con funcionarios militares locales. Según el Pentágono, el globo chino que fue derribado el año pasado frente a las costas de Carolina del Sur, tras sobrevolar durante una semana varios emplazamientos militares, formaba parte de un programa de vigilancia mundial que Pekín lleva a cabo desde hace "varios años". Estaba equipado con tecnología avanzada diseñada para recoger señales de inteligencia, según el gobierno de Biden. China negó estar llevando a cabo una vigilancia militar y afirmó que se trataba de un globo civil que se desvió accidentalmente de su ruta mientras recogía datos meteorológicos. Tras su derribo, funcionarios chinos dijeron que se reservaban el derecho a "tomar nuevas medidas" y criticaron a Estados Unidos por "una evidente reacción exagerada y una grave violación de la práctica internacional". Se han detectado globos espía similares vinculados al Ejército Popular de Liberación -el brazo militar del Partido Comunista en el poder en China- flotando sobre los cinco continentes. El mes pasado, el Ministerio de Defensa de Taiwán detectó cuatro globos chinos, tres de ellos sobrevolando una importante base aérea.