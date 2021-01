(The Associated Press)

Columbus, Ohio. Las autoridades en Columbus investigan si un policía que instruyó a otros agentes que apagasen sus cámaras corporales tras la muerte a tiros de Andre Hill violó la política del departamento, en una pesquisa amplia del incidente, dijo el jueves un portavoz municipal.

La instrucción fue captada por la cámara corporal de otro policía el día del incidente y fue incluida en varias copias de videos dadas a conocer por la municipalidad el jueves.

Cuando los policías comenzaron a llegar a la escena en las primeras horas de la mañana del 22 de diciembre, con el cadáver de Hill, un hombre negro de 47 años, aún en el suelo del garaje, se puede escuchar a un agente demandando que todos los otros apaguen sus cámaras.

“Necesito que todo el mundo apague sus cámaras”, dijo el policía. Un policía pregunta “¿encendemos?”

El agente responde “no, apáguenlas”. Y entonces el video concluye.

Los agentes cumplen diversos papeles en las escenas de delitos, algunos requiriendo cámaras y otros no, explicó Glenn McEntyre, portavoz del Departamento de Seguridad Pública de Columbus, que está a cargo de la policía.

“Es posible que algunos policías estaban en una posición en la que no estaba requerido que sus cámaras estuviesen encendidas”, afirmó McEntyre el jueves en un correo electrónico. “Quién cumplió con la política y quién no es algo que es investigado — simplemente no tenemos una respuesta hoy”.

El jefe de la policía de la ciudad Thomas Quinlan ha prometido investigar la muerte de Hill, incluyendo el hecho de que nadie lo asistió cuando yacía quejándose en el suelo. Quinlan señaló que Hill estaría vivo si los agentes hubiesen intervenido.

En los momentos luego que Hill fue baleado, video adicional de cámaras corporales muestra a dos policías esposándolo antes de dejarlo a solas de nuevo. Ninguno de ellos, de acuerdo con el video dado a conocer la semana pasada, ofreció primeros auxilios, pese a que Hill apenas se movía cuando yacía sangrando en el suelo del garaje.

“Él me traía dinero por Navidad. No hizo nada”, le gritó a la policía una mujer dentro de la casa.