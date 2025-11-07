Un joven de 18 años murió tras ser apuñalado en un Walmart del condado de Chatham, Georgia, luego de un aparente altercado que, según la policía, comenzó cuando pateó el carrito de compras de otro cliente.

La víctima fue identificada como J.T. Schroeder, quien falleció días después del ataque ocurrido el pasado 23 de octubre. Las autoridades arrestaron a Delano Middleton, de 48 años, quien enfrenta cargos de asesinato en relación con el hecho.

De acuerdo con el Departamento de Policía del Condado de Chatham, Middleton fue detenido después de que Schroeder fuera hallado con múltiples heridas de arma blanca y laceraciones en el estacionamiento del establecimiento. Según el informe preliminar, el sospechoso estaba saliendo del supermercado cuando el joven habría pateado su carrito, desatando el violento enfrentamiento.

Tras confirmarse el fallecimiento de Schroeder, los fiscales presentaron formalmente el cargo de asesinato contra Middleton, quien permanece bajo custodia. Hasta el momento, no se ha informado si el acusado ha declarado ante la corte ni cuenta con representación legal registrada.

El padre de la víctima, también llamado J.T. Schroeder, puso en duda la versión policial y aseguró que su hijo no era una persona conflictiva.

“Mi hijo nunca fue confrontacional a menos que lo confrontaran primero”, declaró al medio local WJCL. “Llegué al lugar lo más rápido que pude y vi sangre por todas partes. Literalmente fue apuñalado más de diez veces hasta que se desangró y murió”.

El trágico suceso ha causado conmoción en la comunidad de Savannah, mientras las autoridades revisan las cámaras de seguridad del establecimiento para esclarecer con precisión cómo se desencadenó el ataque.