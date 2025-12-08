Una mujer brasileña con vínculos familiares con la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, será liberada de la custodia de ICE mientras lucha contra una posible deportación, dictaminó un juez de inmigración el lunes.

Bruna Ferreira, de 33 años y residente de Massachusetts desde hace mucho tiempo, estuvo comprometida anteriormente con el hermano de Leavitt, Michael. Fue arrestada por agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Revere, Massachusetts, el 12 de noviembre, cuando se dirigía a recoger a su hijo de 11 años en New Hampshire.

Posteriormente, Ferreira fue trasladada a un centro de detención en Luisiana, donde un juez de inmigración ordenó su liberación bajo una fianza de 1,500 dólares, según informó su abogado Todd Pomerleau.

“Argumentamos que ella no representaba un peligro ni un riesgo de fuga”, dijo en un mensaje de texto. “El gobierno aceptó nuestro argumento y nunca sostuvo que ella fuera una inmigrante criminal, y renunció a apelar”.

El Departamento de Seguridad Nacional había calificado previamente a Ferreira como una “inmigrante criminal” y aseguró que había sido arrestada por agresión, una acusación que su abogado negó. Ni el departamento ni la secretaria de prensa de la Casa Blanca respondieron a solicitudes de comentarios el lunes.

Pomerleau explicó que su clienta llegó a Estados Unidos siendo niña y luego se inscribió en el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), la política implementada durante la era Obama que protege a los inmigrantes traídos al país siendo menores de edad. Señaló que Ferreira estaba en proceso de solicitar una tarjeta de residencia.

Karoline Leavitt creció en New Hampshire y en 2022 realizó una fallida candidatura al Congreso desde ese estado antes de convertirse en vocera de Trump para su campaña de 2024 y, posteriormente, unirse a él en la Casa Blanca.