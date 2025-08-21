Un jurado declaró no culpable el jueves a un hombre acusado de organizar el asesinato a plena luz del día del rapero Young Dolph en una panadería de Memphis en noviembre de 2021.

El jurado de Memphis deliberó durante aproximadamente tres horas antes de absolver a Hernandez Govan, de 45 años, de los cargos de asesinato en primer grado y conspiración para cometer asesinato en primer grado.

Govan abrazó a su abogado y agradeció a la jueza del condado de Shelby, Jennifer Mitchell, después de que ella le dijera que era libre de irse.

Govan no fue acusado de disparar contra Young Dolph, pero los fiscales alegaban que dirigió a las dos personas que lo hicieron. Sin embargo, el jurado no se convenció, a pesar del testimonio de un hombre que afirmó que Govan lo contrató para “hacer los encargos” y que iba a recibir $10,000 como parte de su ganancia.

El abogado de Govan cuestionó la calidad de la investigación policial y la validez de las comunicaciones por celular entre Govan y los hombres que dispararon a Young Dolph, argumentando que nada en esas comunicaciones lo incriminaba directamente ni lo vinculaba con el asesinato.

“Afortunadamente, los jurados escucharon y vieron las fallas del caso”, dijo Manny Arora, abogado de Govan.

El asesinato de Young Dolph sacudió a Memphis

Young Dolph, cuyo nombre legal era Adolph Thornton Jr., fue un rapero, productor y dueño de un sello discográfico independiente que creció en Memphis y era admirado en la ciudad por su labor benéfica. El artista, de 36 años, se encontraba en su ciudad natal para repartir pavos por el Día de Acción de Gracias cuando su visita a su panadería favorita terminó en un ataque que conmocionó a Memphis y al mundo del entretenimiento.

Las autoridades informaron que dos hombres salieron de un Mercedes Benz blanco y comenzaron a dispararle al rapero dentro de la panadería. Falleció tras recibir unos 20 disparos, según el informe del forense.

Tras el asesinato, la panadería, Makeda’s Homemade Cookies, se convirtió en un memorial para Young Dolph. También fue homenajeado en un partido de los Memphis Grizzlies, y la ciudad nombró una calle en su honor. Murales del rapero fueron pintados en varios puntos de la ciudad.