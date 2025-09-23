Un jurado en Florida declaró este martes culpable de cinco cargos a Ryan Routh, incluyendo el intento de asesinar a un candidato presidencial, por tratar de matar a Donald Trump en 2024, en un campo de golf, cuando era aspirante presidencial.

Routh, no obstante, quien se representó a sí mismo ante un tribunal federal, dijo el martes al jurado, en su alegato final, que no tenía la intención de matar a nadie ese día.

“Me cuesta creer que se haya cometido un crimen si el gatillo nunca se apretó”, afirmó Routh. Señaló que podía ver a Trump mientras se dirigía hacia el green del sexto hoyo en el campo de golf. Y destacó que también pudo haberle disparado al agente del Servicio Secreto que lo confrontó si hubiera tenido la intención de dañar a alguien.

Routh empleó 55 minutos del plazo asignado de una hora y 45 minutos, mientras que los fiscales usaron casi todo su tiempo en los alegatos finales ante el jurado, que luego recibió el caso para deliberar.

La jueza federal de distrito, Aileen Cannon, le advirtió a Routh que no se desviara del tema mientras presentaba sus alegatos finales. La mañana del martes, envió al jurado fuera de la sala del tribunal dos veces para recordarle su advertencia.

Los fiscales han dicho que Routh pasó semanas planeando matar a Trump antes de apuntar con un rifle a través de los arbustos mientras el republicano jugaba al golf el 15 de septiembre de 2024 en su club campestre en West Palm Beach.

“No hay duda, no existe duda razonable, ninguna duda en absoluto”, dijo el martes al jurado el fiscal federal adjunto, Christopher Browne. “Si la evidencia en este caso ha mostrado una cosa y solo una cosa, es que Ryan Wesley Routh quería matar a Donald Trump”.

Routh, de 59 años, se había declarado inocente de los cargos de intentar asesinar a un importante candidato presidencial, agredir a un agente federal y cometer varias violaciones de la ley de armas de fuego.