La Administración Federal de Aviación (FAA) cerrará el espacio aéreo alrededor del Aeropuerto Internacional de El Paso en Texas durante 10 días, dejando en tierra todos los vuelos hacia y desde el aeropuerto.

En un aviso publicado en el sitio web de la FAA se indica que las restricciones temporales de vuelo se deben a “razones especiales de seguridad”, pero no se dan más detalles. El cierre no incluye el espacio aéreo mexicano.

El aeropuerto informó en un post de Instagram de que todos los vuelos con origen y destino en el aeropuerto estarían en tierra desde última hora del martes hasta última hora del 20 de febrero, incluidos los vuelos comerciales, de carga y de aviación general. Sugirió a los viajeros que se pusieran en contacto con sus aerolíneas para obtener información actualizada sobre los vuelos.

Es probable que el cierre provoque importantes trastornos, dada su duración y el tamaño del área metropolitana. El Paso, ciudad fronteriza con una población de casi 700,000 habitantes y mayor si se incluye el área metropolitana circundante, es el centro del comercio transfronterizo junto con la vecina Ciudad Juárez en México.

