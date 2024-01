( NYC Emergency Management via AP )

NUEVA YORK. Investigadores federales de seguridad en el tránsito revisarán todas las operaciones del metro de la ciudad de Nueva York en respuesta a una colisión y descarrilamiento que causó heridas leves a más de 20 personas, dijo el viernes la presidenta de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés).

La presidenta de la NTSB, Jennifer Homendy dijo que la entidad estaba preocupada porque la colisión del jueves entre dos trenes, era el segundo episodio grave en el metro de Manhattan en poco más de un mes. El 29 de noviembre, un trabajador del metro de la Autoridad Metropolitana de Transporte fue arrastrado bajo un tren y murió, mientras trabajaba como señalizador de seguridad ferroviaria.

“Se trata del segundo accidente en las instalaciones de tránsito de la ciudad de Nueva York en 37 días. Eso no es típico”, dijo Homendy en una rueda de prensa en la estación de la calle 96, donde se produjo la colisión del jueves. “La NTSB se ha centrado mucho en la seguridad del sistema (...) por lo que al venir aquí vamos a querer examinar todo el sistema, incluida la forma en que se gestiona y supervisa”.

Homendy dijo más tarde el viernes que la NTSB normalmente revisa todas las operaciones de una empresa y los protocolos de seguridad en sus investigaciones.

Pat Warren, jefe de seguridad de la MTA, dijo que la agencia era consciente del enfoque global de la NTSB.

“Para un sistema de metro que programa 2.7 millones de viajes en tren al año, cubriendo 345 millones de millas anuales, este descarrilamiento fue un suceso raro que apunta a la seguridad y resistencia del tránsito en Nueva York”, dijo Warren en un comunicado el viernes por la noche.

El accidente, que se produjo a baja velocidad en el Upper West Side, tuvo lugar sobre las 3:00 de la tarde, en las líneas 1, 2 y 3. Homendy explicó que un tren fuera de servicio con algunos trabajadores de la MTA a bordo chocó con otro tren que transportaba a unos 300 pasajeros en un cambio de vías, lo que provocó el descarrilamiento de ambos trenes.

Los trabajadores del tren fuera de servicio habían estado haciendo reparaciones después de que alguien tirara de varias cuerdas de parada de emergencia e inutilizara el tren. Tras restablecer la mayoría de los frenos e inutilizar otros, los trabajadores intentaban llevar el tren al astillero de la calle 240 cuando se produjo la colisión, según Homendy.

No había indicios de la causa, dijo.

Preguntada sobre si había indicios de error humano, Homendy dijo que aún no estaba claro, pero añadió: “Es fácil culpar a los humanos. El error humano es un síntoma de un sistema que necesita ser rediseñado”.

A primera hora del día, el presidente de NYC Transit, Richard Davey, dijo que el tren de pasajeros tenía luz verde para continuar el jueves, pero el tren inutilizado no. “Como resultado, chocó contra el tren”, dijo. “Por qué, no lo sabemos, eso todavía está bajo investigación”.

Los equipos de trabajo habían estado trabajando para levantar los vagones corpulentos de nuevo en los carriles el viernes. Davey dijo que volver a ponerlos sobre los rieles fue complicado, debido al bajo techo del túnel del metro.

Los trabajadores de Tránsito están “literalmente levantándolos unos centímetros, sacudiéndolos, levantándolos y sacudiéndolos”, dijo Davey. “Así que ese proceso lleva un tiempo”.

Homendy dijo que el sistema de metro no tiene cámaras y grabadoras de datos que podrían ayudar a los investigadores. Dijo que la NTSB recomendó esos dispositivos en todo el país a otra agencia federal en 2015, pero la propuesta no ha sido aprobada, por lo que los dispositivos no son obligatorios.

La colisión del jueves provocó importantes interrupciones del servicio en las líneas 1, 2 y 3 que se prolongaron hasta el viernes. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, dijo que se esperaba que el servicio limitado en esas líneas se reanudara a las 5 p.m., y que la estación de la calle 96 iba a reabrir. El tren 2 había sido desviado al lado este de Manhattan.

Los descarrilamientos y accidentes en la red de metro neoyorquina, de 119 años de antigüedad, son poco frecuentes. El peor accidente de la historia del metro tuvo lugar el 1 de noviembre de 1918, cuando un tren que circulaba a gran velocidad descarriló en un túnel de Brooklyn con una pronunciada curva, causando la muerte de al menos 93 personas.

Más recientemente, cinco personas murieron el 28 de agosto de 1991, cuando un tren se descarriló en la estación Union Square de la calle 14 de Manhattan. El maquinista de aquel tren fue declarado culpable de intoxicación etílica y cumplió 10 años de prisión por homicidio involuntario.