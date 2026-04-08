Liberan a periodista estadounidense secuestrada en Irak
Shelly Kittleson fue secuestrada por la milicia iraquí Kataib Hezbollah.
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Bagdad. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó el miércoles que la periodista estadounidense Shelley Kittleson, quien fue secuestrada la semana pasada en Irak, ha sido liberada.
Kittleson fue secuestrada por la milicia iraquí Kataib Hezbollah, respaldada por Irán, en una calle de Bagdad el 31 de marzo. Rubio dijo en un comunicado publicado en X que “nos alivia que esta est
adounidense esté ahora libre y estamos trabajando para apoyar su salida segura de Irak”.
Agradeció a las autoridades iraquíes, así como al FBI y al Departamento de Defensa de Estados Unidos y a otras agencias estadounidenses por su trabajo para lograr la liberación de Kittleson.
I am pleased to announce the release of American journalist Shelly Kittleson, who was recently kidnapped by members of the foreign terrorist organization Kata’ib Hizballah near Baghdad, Iraq.— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) April 8, 2026
The U.S. Department of State extends its appreciation to the Federal Bureau of…