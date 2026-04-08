Bagdad. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó el miércoles que la periodista estadounidense Shelley Kittleson, quien fue secuestrada la semana pasada en Irak, ha sido liberada.

Kittleson fue secuestrada por la milicia iraquí Kataib Hezbollah, respaldada por Irán, en una calle de Bagdad el 31 de marzo. Rubio dijo en un comunicado publicado en X que “nos alivia que esta est

adounidense esté ahora libre y estamos trabajando para apoyar su salida segura de Irak”.

Agradeció a las autoridades iraquíes, así como al FBI y al Departamento de Defensa de Estados Unidos y a otras agencias estadounidenses por su trabajo para lograr la liberación de Kittleson.