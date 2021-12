En la comunidad Lake Nona de la ciudad estadounidense de Orlando, emanan sabores autóctonos al pueblo montañoso de Morovis.

Esto mediante los platos de Finca Casual Kitchen, de la empresaria boricua Viviana De Jesús Ríos quien estableció la única opción puertorriqueña en la comunidad.

“(Hacemos) comida que comíamos cuando íbamos creciendo con nuestras mamás, nuestras abuelitas y buscando cosas que aquí en Orlando no había”, detalló la también socióloga a Primera Hora.

De Jesús Ríos abrió las puertas de su restaurant en julio de 2020. Pero, reveló que no ha sido del todo fácil mantener la operación.

A dos meses de inaugurar el espacio, su padre Roberto De Jesús Santana falleció. A eso se sumó la escasez de mano de obra que marcó la mayoría de los sectores económicos en la nación americana. Muchos de sus empleados optaron por renunciar y depender de los incentivos federales que proveyó el Gobierno como alivio por la pandemia del COVID-19, relató De Jesús Ríos.

“Me quedé corta de empleados, los empleados renunciaban por texto, no venían, se iban”, rememoró al mencionar que su compañera de negocios que comenzó el proyecto junto a ella también renunció, dejándola sola para operar el restaurante.

De los escollos, ha nacido en De Jesús Ríos más ímpetu para apostar al éxito de su restaurante.

“Ha sido y sigue siendo bien difícil. Me convertí en ser parte aún más del equipo. He tenido que lavar platos, he tenido que cocinar. Siempre estoy aquí, porque siempre me gusta estar aquí, pero siempre estoy haciendo algo. Estoy sola, tratando de levantar el negocio, (pero) tengo un ‘staff’ que me apoya y (está) dispuesta a ayudar a levantar el restaurante”, dijo la madre de dos niñas, Victoria de 10 años y Valentina de 9 años.

De Jesús Ríos y sus hijas, Victoria y Valentina. ( Suministrada )

“Con mi ‘staff’, con mis hijas (y) tanto que he luchado, no quisiera quitarme. Así que, todos los días que me levanto veo todo lo que he logrado y digo ‘voy a seguir hasta que no pueda más’”, manifestó.

Inspirándose en los sabores de la isla, De Jesús Ríos desarrolló un menú que fusiona platos tradicionales con la alta cocina. Es por esto que innovó al crear el “limbermosa”, vino prosecco con limber, y hasta alcapurrias de carne vegana. También, creó el Bori bao, el cual combina el pan coreano con carne, como pernil, pollo y carne vegana, entre otras opciones.

“Mucha gente le encanta que es más moderno, más “millennial’”, aseguró al indicar que el menú también incluye “corn beef” con amarillos o en pastelillos, pinchos con tostones, churrasco y mofongo.

De Jesús Ríos desarrolló un menú que fusiona platos tradicionales con la alta cocina. ( Suministrada )

Aunque fue creado al estilo “fast casual”, el cliente tiene la opción de ser servido a la mesa.

De Jesús Ríos no piensa invocar recuerdos de su infancia meramente desde el paladar. El restaurante también tiene un mural, de la mano de la muralista boricua Liza Dávila, que ilustra las montañas de Puerto Rico. Frente a este mural, sitúa un banco de madera, creado de un árbol de la finca de su fenecido padre.

“Mi papá picó un árbol en su finca y me mandó a hacer un banco de madera. La gente se retrata ahí y eso es parte de la historia, tenemos muchas cosas que provienen de nuestras fincas”, comentó.

De Jesús Ríos junto a sus padres Roberto De Jesús Santana y Miriam Ríos Rivera en julio 2020. ( Suministrada )

La familia de Jesús Ríos se trasladó a Orlando cuando apenas estaba en escuela superior, ya que su progenitor fue transferido a la ciudad estadounidense por motivos de trabajo.

En el estado de Florida, obtuvo una maestría en sociología y regresó a Puerto Rico a finales de los 1990 para trabajar en el Tribunal federal. Cuatro años después, ayudó a fundar la escuela de paracaidismo Xtreme Divers en Arecibo, al igual que asistió a emprender otros negocios.

“Siempre me ha gustado hacer eso, ayudar gente. Me considero una líder, pero siempre soy parte del equipo. No me siento a mirar a todo el mundo”, afirmó.

Finca Casual Kitchen ubica en 9171 Narcoossee Road en Orlando.