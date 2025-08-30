Un nuevo nombre se suma a la extensa lista de responsables de tiroteos escolares en Estados Unidos. El ataque en una escuela católica de Minneapolis, que dejó dos niños muertos—de ocho y diez años— y otras 17 personas heridas, 14 de ellas menores. El director del FBI, Kash Patel, confirmó que el agresor fue Robin Westman, de 23 años, quien se quitó la vida tras el tiroteo.

Brian O’Hara, el jefe de policía de Minneapolis, aseguró que Westman contaba con un arsenal. El ataque se realizó con un rifle de alto poder, una escopeta y una pistola de nueve milímetros, que habían sido compradas legalmente hacía poco tiempo.

Westman se acercó alrededor de las 8:30 de la mañana a la escuela católica Annunciation y disparó a través de una ventana de la iglesia del centro, que se encontraba llena de niños celebrando la misa diaria.

En medio de una investigación por terrorismo doméstico y odio hacia el catolicismo, anunciada por el FBI, las autoridades se encuentran desde ayer revisando una serie de videos que fueron subidos a YouTube por Westman y que fueron bajados a pedido de la policía. En esas imágenes se ve un amplio arsenal plagado de inscripciones extremistas, supremacistas y antisemitas. Pero también contra católicos y musulmanes.

Pasado conflictivo

Westman era uno de los tres hijos de Mary Grace Westman y James Allen Westman, quienes se divorciaron tras 25 años de matrimonio en 2013, según consta en actas judiciales.

Asistió a la escuela Annunciation, donde cometió la matanza, y se graduó del octavo grado en 2017.

En el anuario de 2017 de Annunciation, Westman citó a la banda francesa Daft Punk como consejo para los estudiantes más jóvenes: “Trabajalo. Hacelo. Eso nos hace más duros, mejores, más rápidos, más fuertes.”

Westman tuvo un paso breve y errático por distintas escuelas: primero figuraba como futuro alumno de la Academia de Liderazgo Powell, perteneciente a Minnesota Transitions Charter School, aunque solo asistió allí durante tres meses en 2017 antes de abandonar. Según un administrador, no hubo problemas de conducta, pero “simplemente no funcionó”, algo común entre estudiantes con dificultades en otros entornos académicos. Luego se trasladó a la Academia St. Thomas, una institución católica con disciplina militar en Mendota Heights, donde escribió una oda a la muerte en la que expresaba el temor de ser olvidado y de que su nombre no quedara asociado a nada significativo.

El ataque de Westman tiñó de horror la primera semana de clases de la institución fundada en 1923 y a la que acuden casi 400 niños, donde su madre había trabajado.

Una publicación de agosto de 2021 en la página de Facebook de la Iglesia de la Annunciation celebró la jubilación de Mary Grace Westman tras cinco años trabajando allí. Un boletín informativo de la iglesia de 2016 anunció su contratación como nueva asistente administrativa en la oficina de negocios y mencionó que era miembro de la Iglesia de Santa Inés en St. Paul.

Mary Westman estaba llorando cuando contestó el teléfono el miércoles, y le dijo a un periodista del Minnesota Star Tribune que no sabía si su hijo era el tirador antes de colgar.

¿Qué más se sabe sobre el tirador?

Los funcionarios federales se refirieron a Westman como transgénero. El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, condenó a cualquiera que usara el tiroteo para vilipendiar a la comunidad transgénero.

En 2020, un juez aprobó una petición, firmada por la madre de Westman, solicitando un cambio de nombre de Robert a Robin, afirmando que el peticionario “se identifica como mujer y quiere que su nombre refleje esa identificación”.

El tío de Westman, el ex legislador estatal de Kentucky Bob Heleringer, dijo a The Associated Press que apenas conocía a Robin Westman, pero que estaba viendo la cobertura de la tragedia del miércoles. Cuando AP lo contactó por teléfono, después de una larga pausa, Heleringer inicialmente dijo: “No sé qué decir”.

“Ojalá me hubiera disparado a mí en lugar de a unos niños inocentes”, añadió Heleringer. Heleringer dijo que Robin es “la hija menor” de una de sus hermanas. Comentó que la vio por última vez en una boda familiar hace varios años, pero que no ha tenido contacto con ella desde entonces.

Lo que se publicó en línea

La policía afirmó tener conocimiento de videos y escritos de difusión prolongada que podrían haber sido escritos por el tirador. En un canal de YouTube llamado “Robin W”, se publicaron al menos dos videos antes de que los administradores del sitio lo cerraran. Los videos nunca muestran el rostro de la persona que habla.

En los once minutos de grabación, la cámara de un celular muestra un conjunto de armas, municiones y cargadores cargados con frases escritas, como “Mata a Donald Trump” y “Seis millones no fue suficiente”, en una clara referencia al Holocausto. Algunas estaban escritas en cirílico, un sistema de escritura fonético basado en el alfabeto griego y utilizado en lenguas eslavas como el ruso. Westman también muestra cuadernos con las páginas repletas de garabatos y escritos sin sentido.

En un puñado de hojas, el asesino dejaba ver un poco de su mente perturbada. Sostenía que tenía cáncer de pulmón debido a su adicción a los vapeadores. También decía estar deprimido y enojado y confiesa que llevaba cinco años tramando la misión suicida que llevó a cabo el miércoles por la mañana. “Solo quiero escapar de este mundo, de las facturas contantes, de los trabajos de mierda y de la injusticia de este país. Estoy harto”, escribió en algún momento.

Durante el video, la persona que graba canta la palabra “mañana” y dice: “Lo siento por mi familia... son los únicos a quienes les pido perdón”. También: “Me arrepiento de todo. Yo no pedí la vida. Tú no pediste la muerte”. En un texto dirigido a sus seres queridos, en el que pide disculpas por lo que el tiroteo significará para ellos, expresando amor por ellos y diciéndoles que cambien su nombre y “sigan adelante”.

En un momento dado, la persona levanta un arma de fuego más pequeña del escondite y dice: “Esta es para mí. Por si la necesito”.

Un segundo video de casi 20 minutos de duración muestra dos diarios diferentes. El primero tiene más de 150 páginas, todas escritas en lo que parece ser el alfabeto cirílico. El segundo diario, con una última entrada fechada el 21/08/2025, tenía más de 60 páginas y también estaba escrito íntegramente en cirílico.

El segundo cuaderno tenía una pegatina en la contraportada que representaba un rifle semiautomático tipo AK-47 sobre una bandera del orgullo transgénero. Junto a ella, una pegatina de la banda KMFDM. Uno de los agresores del tiroteo de la Escuela Columbine de 1999 publicó la letra de la banda en su sitio web antes del tiroteo.

La banda industrial alemana emitió comunicados condenando repetidamente la violencia y los tiroteos escolares. Sin embargo, en varios tiroteos de gran repercusión desde Columbine, los tiradores han llevado camisetas, pegatinas u otras referencias a la banda como alusión al tiroteo de Columbine.

Durante el video, se escucha a la persona murmurando y respirando agitadamente. “Probablemente suba un video ese mismo día”, dice la persona antes de pasar a lo que parece ser un dibujo de la distribución de una iglesia, señalando dos ventanas exteriores y luego apuñalando la ilustración con un cuchillo largo.