Mayfield, Kentucky. Los residentes de los condados de Kentucky donde varios tornados dejaron docenas de muertos podrían seguir sin calefacción, agua ni electricidad y bajo temperaturas gélidas durante semanas, advirtieron el lunes las autoridades estatales, al tornarse más claro el panorama de daños y fallecimientos en cinco entidades afectadas.

Las autoridades de Kentucky señalaron que la magnitud de la destrucción estaba afectando su capacidad para evaluar los daños que dejaron las tormentas del viernes por la noche. Al menos 88 personas — 74 de ellas en Kentucky — perdieron la vida durante la serie de tornados que también destruyeron un asilo de ancianos en Arkansas, causaron graves daños a un centro de distribución de Amazon en Illinois y extendieron su sendero de devastación a Tennessee y Missouri.

En Kentucky, mientras continúa la búsqueda de desaparecidos, también dieron inicio las labores de reparación del tendido eléctrico, proporcionar albergue a aquellos que perdieron sus hogares y distribuir agua potable y otros suministros.

“No permitiremos que ninguna de nuestras familias se quede sin casa”, dijo el gobernador Andy Beshear al anunciar que los alojamientos en parques estatales estaban siendo utilizados como albergues.

En Mayfield, una de las comunidades más castigadas, los sobrevivientes enfrentaban el lunes temperaturas máximas de unos 10 Celsius (50 Fahrenheit) y mínimas de 17 Celsius bajo cero (0 Fahrenheit), sin ningún servicio público.

“Nuestra infraestructura está tan dañada. No tenemos agua corriente. Perdimos nuestra torre de agua. Perdimos la planta de manejo de aguas residuales, y no se está surtiendo gas natural a la ciudad. Así que allí no tenemos nada en que apoyarnos”, dijo la alcaldesa de Mayfield, Kathy Stewart O’Nan, en declaraciones a “CBS Mornings”. “Por ello muchos de nuestros habitantes están en modo de supervivencia en este momento”.

En todo el estado, unas 26.000 casas y negocios no contaban con electricidad, según el sitio poweroutage.us, incluyendo casi todo Mayfield. Más de 10.000 viviendas y negocios estaban sin agua, y otros 17.000 habían recibido aviso de que la hirvieran, declaró el director de la agencia para el manejo de emergencias de Kentucky, Michael Dossett.

Kentucky fue, por mucho, el estado más afectado por la serie de tornados en distintas entidades, un suceso notable dado que se produjo en una época del año en que el clima frío suele limitar la presencia de estos fenómenos atmosféricos.

En la ciudad de Bowling Green, Kentucky, 11 personas de una misma calle perdieron la vida, incluyendo dos bebés que fueron encontrados entre los cuerpos de cinco familiares cerca de una residencia, dijo el forense del condado Warren, Kevin Kirby.

Beshear advirtió que podrían pasar días antes de tener un número preciso de muertos, ya que en algunos lugares resulta imposible realizar búsquedas casa por casa.

“Con esta cantidad de daños y escombros, podría pasar una semana, o tal vez más, antes de que tengamos un conteo final del número de vidas perdidas”, declaró el gobernador.

En un principio se temía que 70 personas hubieran muerto en la fábrica de velas Mayfield Consumer Products, pero la compañía informó el domingo que se confirmó el fallecimiento de ocho personas y que ocho más seguían desaparecidas, al tiempo que más de 90 habían sido localizadas. Bob Ferguson, portavoz de la empresa, dijo que la mayoría de los empleados se reunieron en un albergue contra tornados y luego se fueron, y fue difícil localizarlos debido a que no había servicio telefónico.

Los escombros de construcciones destruidas y árboles hechos trizas cubrían el terreno en Mayfield, una ciudad de unos 10.000 habitantes en el oeste de Kentucky. Láminas retorcidas, líneas de electricidad y vehículos inservibles se encontraban a ambos costados de los caminos. Las pocas construcciones que quedaron de pie tenían las ventanas rotas y carecían de techo.

En total, cinco tornados azotaron a Kentucky, incluyendo uno que recorrió un sendero extraordinariamente largo, de unos 322 kilómetros (200 millas), indicaron las autoridades.