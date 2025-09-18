Un hombre de unos 30 años murió la noche del miércoles tras montar la montaña rusa Stardust Racers en Epic Universe, el nuevo parque temático de Universal Orlando Resort en Florida, informó WESH 2 News.

El individuo fue hallado inconsciente por oficiales que respondieron a una llamada de “hombre caído” en el parque y posteriormente fue declarado muerto en un hospital.

Según WESH 2 News, se observó una gran presencia policíaca y personal forense tomando imágenes en la zona de embarque de la atracción.

"Universal está cooperando con la Oficina del Sheriff del Condado de Orange tras un trágico evento que involucró a un visitante en Epic Universe la noche del miércoles. El visitante quedó inconsciente después de montar la atracción Stardust Racers y fue trasladado al hospital, donde posteriormente falleció“, expresó un portavoz de Universal a WESH 2 News.

"Estamos devastados por este suceso y extendemos nuestras más sinceras condolencias a los seres queridos del visitante. Estamos totalmente comprometidos a cooperar con esta investigación en curso. La atracción permanece cerrada“, agregó.

Epic Universe abrió sus puertas al público el 22 de mayo. Stardust Racers es una montaña rusa de doble lanzamiento que alcanza velocidades de hasta 62 millas por hora y alturas de 133 pies.

En montañas rusas de alta velocidad, se aconseja a personas con presión arterial alta, problemas de cuello o espalda, desórdenes neurológicos u otras condiciones de salud no subir a la atracción.