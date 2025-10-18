La comunidad de Colorado, al oeste de Estados Unidos, se encuentra conmocionada luego de que las autoridades dieron a conocer el caso de Consuelo Chávez, una mujer de 27 años que fue asesinada a manos de sus amigas.

De acuerdo con lo revelado por los investigadores, el hecho sucedió el pasado 3 de octubre cerca de un bar de la ciudad de Wheat Ridge, donde en horas de la madrugada fue encontrado su cuerpo.

Según el reporte policial, cinco mujeres cercanas a la víctima la contactaron durante la tarde para invitarla a pasar el rato en un establecimiento comercial de la zona. Las declaraciones de algunos testigos sugieren que durante la noche las acusadas le ofrecieron múltiples tragos a la víctima con el propósito de embriagarla rápidamente.

La reconstrucción de los hechos también apunta a que, luego de beber por un largo tiempo, Consuelo salió del lugar junto con sus conocidas y en cuestión de minutos estas le propinaron varios golpes hasta dejarla inconsciente en el suelo.

Las personas que se encontraban en el bar durante el incidente aseguran que las agresoras se subieron a una motocicleta y arrollaron a la mujer en repetidas ocasiones.

Aunque las pericias indican que el cráneo de la víctima fue aplastado, las autoridades han calificado el caso como “sospechoso”. Además, aseguraron que, si bien aún no se realiza ningún arresto, la comunidad no está en peligro.

Consuelo Chávez dejó tres hijos

A medida que las autoridades avanzan con la investigación y revelan nuevos detalles, los usuarios de las diferentes redes sociales exigen justicia para la mujer y rechazan el comportamiento de sus amigas.

Por su parte, la madre de Consuelo, de quien no se ha revelado la identidad, le pide a la Policía de Colorado que esclarezca los hechos para dar con el paradero de las responsables.

Sumado a ello, familiares y amigos han recordado con nostalgia a la víctima en plataformas como Facebook, donde afirman que ella era una persona trabajadora y que se dedicaba completamente a sus tres hijos.

Mientras, las autoridades trabajan para encontrar a las agresoras y determinar los motivos del asesinato, vecinos de la zona residencial en la que vivía Consuelo encienden velas y colocan fotografías en su honor.