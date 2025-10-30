La madre, el padre y la abuela de un niño de 7 años fueron arrestados en Los Ángeles, California, tras ser acusados de participar en el atroz asesinato del menor, cuyo cuerpo fue hallado dentro de un congelador en una vivienda de Lynwood.

Según información revelada por el Los Angeles Times, la policía recibió una denuncia sobre la posible muerte de un menor en el lugar. Al llegar a la residencia, los agentes encontraron el cuerpo del niño dentro de un congelador. Aún no se ha determinado cuánto tiempo llevaba allí ni las causas exactas de su muerte.

La madre del menor, identificada como Destiny Harrison, de 25 años, fue arrestada bajo sospecha de asesinato.

El padre, Daniel Monzon, también de 25 años, y la abuela, Ana Zarceno-Carcamo, de 46, fueron detenidos bajo sospecha de conspiración y de encubrir el crimen.

Tres hermanos del menor están bajo protección del Departamento de la Familia.