Tranquilo el océano Atlántico.

Luego de varios días en los que el Centro Nacional de Huracanes (NHC en ingles) estuvo vigilando una onda tropical que amenazaba con formarse en una depresión, en la mañana del domingo la agencia informó que ya no se espera desarrollo ciclónico, por lo menos por los próximos siete días.

La onda tropical que había sido designada el Invest 91L no logró organizarse como en un momento mostraron los modelos meteorológicos y ahora las condiciones están hostiles para que lo logre.

Aunque septiembre es el mes más activo de la temporada de huracanes, al momento no hay ninguna zona de investigación por el NHC.

En Puerto Rico, ee espera que las condiciones variables continúen hoy, con aguaceros y tormentas eléctricas que se desplazarán a través de la región durante el día, informó el Servicio Nacional de Meteorología.