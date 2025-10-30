Una audiencia en el Senado para la nominación de la cirujana general de la presidenta Donald Trump, la Dra. Casey Means, ha sido pospuesta porque ella entró en trabajo de parto, dijo el jueves un portavoz del comité de salud del Senado.

La noticia se dio apenas unas horas antes de que Means, de 38 años, quien ha estado embarazada de su primer hijo, debía comparecer virtualmente ante el comité para su audiencia de confirmación. No estaba claro de inmediato cuándo se reprogramaría la audiencia.

“Todos estamos felices por la Dra. Means y su familia”, dijo Emily Hilliard, subsecretaria de prensa del Departamento de Salud y Servicios Humanos. “Esta es una de las pocas ocasiones en la vida en que es fácil pedir mover una audiencia en el Senado”.

Means, una médica formada en Stanford que se volvió popular como influencer de bienestar después de sentirse desilusionada con la medicina tradicional, se esperaba que compartiera una visión para acabar con las enfermedades crónicas abordando sus causas fundamentales, una idea que se alinea con el mensaje de “Make America Healthy Again” de su cercano aliado, el secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr.

La autora y empresaria también se esperaba que defendiera su credibilidad en medio de preocupaciones surgidas sobre sus calificaciones y posibles conflictos de interés.

Como médico de la nación, el cirujano general es un líder para los estadounidenses y para los funcionarios de salud en temas de salud pública. Si es confirmada, Means representará a una administración que ya ha transformado el panorama de la salud pública al pedir un mayor escrutinio de las vacunas y del suministro alimentario del país.