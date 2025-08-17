Una onda tropical en el Atlántico pudiera tener desarrollo ciclónico esta semana, advirtió el Centro Nacional de Huracanes (NHC en inglés) la mañana del domingo.

"Una onda tropical localizada cerca de las Islas de Cabo Verde está produciendo aguaceros y tormentas desorganizadas. Algún desarrollo gradual de este sistema es posible durante la media a última porción de la semana mientras el sistema se mueve hacia el oeste a oeste-noroeste a 15 a 20 mph a través del Atlántico tropical oriental y central", indicó el NHC en el boletín sobre la perspectiva del trópico correspondiente a las 8:00 de la mañana.

Actualmente el NHC monitorea el progreso del huracán Erin al norte de Puerto Rico.

La temporada de huracanes en el Atlántico va del 1 de junio al 30 de noviembre y son agosto y septiembre los meses más activos. Se considera el 10 de septiembre el pico de la temporada.