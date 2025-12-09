Florida tiene previsto ejecutar este martes a Mark Allen Geralds, condenado por un asesinato, con lo que el estado elevará su récord anual a 18 ejecuciones desde la reinstauración de la pena de muerte en 1976.

Geralds, de 58 años, será sometido a inyección letal en la Prisión Estatal de Florida, cerca de Starke, en el norte del estado, por el asesinato en 1989 a Tressa Pettibone, en Bay County, en la costa oeste de Florida, durante un robo en su vivienda.

La víctima fue hallada apuñalada y golpeada en el piso de su cocina, tras el robo a mano armada y allanamiento.

Florida no había aplicado la pena capital a más de ocho personas en un mismo año desde 2014, cuando alcanzó ese número por última vez desde que el Tribunal Supremo reinstauró la pena de muerte en 1976.

La ejecución de Geralds se suma a una oleada de sentencias capitales este año en Estados Unidos que supera las cuarenta.

Hasta la fecha, en 2025 se han ejecutado 44 personas en Estados Unidos, según datos del Death Penalty Information Center.

Florida lidera el país con 17 ejecuciones, seguido por Texas y Alabama, con cinco cada uno, y Carolina del Sur, con cuatro.

Otro recluso convicto en Florida, el asesino en serie y violador Frank Athen Walls, de 58 años, está programado para ser ejecutado el próximo 18 de diciembre en la Prisión Estatal de Florida, lo que incrementará la cifra de ejecuciones en el estado a 19.

Las autoridades de Florida han tomado varias decisiones en los últimos años para favorecer la aplicación de la pena de muerte. Entre ellas se encuentra una ley aprobada en 2023 que convirtió al estado en el único, junto con Alabama, en el que no es necesario una decisión unánime del jurado para recomendar la pena capital.

Florida es también el estado en el que se requieren menos votos del jurado para recomendar la condena a muerte: basta con ocho de doce miembros.