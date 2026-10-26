Congresistas demócratas publicaron este lunes un informe en el que piden un fiscal especial para investigar los posibles vínculos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, a poco más de una semana de que se celebren las elecciones de medio mandato.

El informe de los demócratas del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, de más de 50 páginas, alega que Trump fue “participante activo en los abusos de Jeffrey Epstein contra mujeres jóvenes a mediados y finales de la década de 1990”.

El documento, titulado “El caso contra Donald Trump que surge de los archivos de Epstein y los esfuerzos desesperados del Departamento de Justicia por encubrirlo”, incluye el nombre de cinco mujeres que han acusado a Trump “de violarlas o agredirlas sexualmente” en compañía de Epstein.

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Entre los testimonios de las mujeres hay uno que se hace público por primera vez y que recoge la supuesta violación que sufrió por parte de Trump durante un certamen celebrado en noviembre de 1993 en el Hotel Plaza de Nueva York, aunque no aporta más prueba que sus declaraciones.

“Las mujeres que sobrevivieron a Epstein merecen ser escuchadas, el Congreso debe tener los expedientes completos que exige la ley, y un fiscal especial independiente debe investigar a los cómplices de Epstein y el encubrimiento del Departamento de Justicia, y garantizar que los fiscales estatales y extranjeros tengan las pruebas que necesitan para buscar justicia”, señaló en un comunicado el representante demócrata de mayor rango en el comité, Jamie Raskin.

Trump, por su parte, ha negado en numerosas ocasiones haber cometido delito alguno en relación con las acciones de Epstein y ha dicho repetidamente que tuvo un desencuentro con él hace años y que le prohibió la entrada a Mar-a-Lago, su residencia en Florida, “por ser un tipo repugnante”.

El informe de los representantes demócratas pide también más colaboración federal para afrontar los procesos judiciales contra los cómplices de Epstein y una mayor acción del Congreso para descubrir todas las conexiones que pudiera tener su red de tráfico sexual.

Con la publicación del documento los demócratas muestran que no piensan frenar en su intento de seguir investigando las conexiones entre Trump y la red de tráfico sexual de Epstein y lo hacen cuando, según las encuestas, podrían hacerse con la mayoría en la Cámara Baja del Congreso e incluso disputar el Senado el próximo 3 de noviembre.

En las elecciones de medio mandato se renuevan todos los escaños de la Cámara de Representantes y un tercio de los del Senado, además de elegirse numerosos cargos estatales y locales.