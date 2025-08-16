Ladrones en Seattle se llevaron unos 2 millones de dólares en diamantes, relojes de lujo, oro y otros artículos en un audaz atraco a una joyería a mediodía que se llevó aproximadamente 90 segundos, indicaron autoridades el viernes.

NEW: Surveillance video shows the robbery of a jewelry store in West Seattle yesterday.



The suspects made off with more than $2-million in watches and jewels in 90 seconds. I'll talk with the owners on @komonews at 6.



STORY: https://t.co/rdPMq8kZQ6 pic.twitter.com/K8Tt4yacvG — Jeremy Harris (@JeremyHarrisTV) August 15, 2025

El video de las cámaras de vigilancia de la tienda en West Seattle muestra a cuatro sospechosos enmascarados romper con martillos la puerta delantera de vidrio y luego saquear seis vitrinas el jueves.

Una de las vitrinas contenía unos 750,000 dólares en relojes Rolex, según un comunicado de la policía, y otra tenía un collar de esmeraldas valorado en 125,000 dólares.

Un sospechoso enmascarado amenazó a los trabajadores con aerosol contra osos y una pistola aturdidora, señaló la policía. Nadie resultó herido.

“Estamos bastante conmocionados como personal”, declaró por teléfono Josh Menashe, vicepresidente de la tienda de propiedad familiar. “Vamos a estar cerrados algún tiempo”.

Menashe comentó que los trabajadores ya habían terminado de recoger los cristales rotos y estaban elaborando un inventario completo de las pérdidas.

La policía informó que respondió al robo, pero los sospechosos ya habían huido en un automóvil y eludieron una búsqueda en el área.