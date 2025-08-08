ATLANTA. La Universidad Emory alertó el viernes a los estudiantes y al personal de un tirador activo en su campus de Atlanta, indicando a los estudiantes que “CORRAN, SE ESCONDAN, LUCHEN” y eviten la zona.

La policía de Atlanta dijo que estaba respondiendo a informes de un tirador activo.

El personal de una tienda de delicatessen cercana al campus cerró las puertas y se refugió en el interior. Brandy Giraldo, directora de operaciones de General Miur, dijo que los empleados que se encontraban dentro escucharon una serie de disparos.

“Sonaba como fuegos artificiales, uno tras otro”, dijo.