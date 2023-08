( The Associated Press )

Casi todos los precandidatos republicanos a la presidencia que buscan convertirse en la principal alternativa a Donald Trump dijeron el miércoles durante el primer debate del partido que apoyarían al expresidente en caso de que resultara el nominado por el Partido Republicano, incluso si es declarado culpable en un tribunal.

El tema surgió casi una hora después de que comenzó el primer debate republicano, el cual fue organizado por Fox News Channel en Milwaukee, un día antes de que Trump, quien se negó a participar, se disponga a entregarse a las autoridades de Georgia por cargos de intentar revertir las elecciones de 2020 en el estado.

Los moderadores Bret Baier y Martha MacCallum dijeron que discutirían “brevemente” el tema obvio del aspirante ausente.

“Alguien debe dejar de normalizar el comportamiento indebido. Sin importar si creen o no que los cargos penales son apropiados, el comportamiento está muy por debajo del cargo de presidente de Estados Unidos”, dijo el exgobernador de Nueva Jersey Chris Christie, quien se ha convertido en uno de los más férreos críticos de Trump y fue apenas uno de dos candidatos que no levantaron la mano cuando se les preguntó si lo apoyarían. Los abucheos contra Christie no tardaron en llegar.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien se ubica segundo en los sondeos muy por detrás de Trump, fue de los que levantó la mano. Señaló que el exvicepresidente Mike Pence “cumplió su deber” el 6 de enero de 2021, cuando se negó a participar en el plan de Trump para revertir la votación, pero de igual forma les pidió a los presentadores que cambiaran de tema.

“Esta elección no es sobre el 6 de enero de 2021. Es sobre el 20 de enero de 2025, cuando el próximo presidente asuma su cargo”, aseguró.

Cuando faltan menos de cinco meses para que las asambleas de Iowa den el pistoletazo de salida al proceso de nominación presidencial del Partido Republicano, el debate es una oportunidad decisiva para que los candidatos menos votados se presenten ante millones de electores, muchos de los cuales acaban de empezar a prestar atención a la contienda. La mayor presión pende sobre DeSantis, quien anunció su campaña con bombo y platillo en mayo pasado pero que no ha podido generar ningún ímpetu y ahora lucha por conservar su segundo puesto en las preferencias.

En el escenario también estuvieron presentes el senador por Carolina del Sur Tim Scott; la exembajadora ante la ONU Nikki Haley; el emprendedor del sector tecnológico Vivek Ramaswamy; el exgobernador de Arkansas Asa Hutchinson; y el gobernador de Dakota del Norte Doug Burgum, quien fue hospitalizado por una lesión en el tendón de Aquiles pero que de igual forma decidió participar.