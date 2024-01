( The Indianapolis Star via AP )

INDIANAPOLIS. Un hombre que murió en una prisión de Texas hace décadas ha sido identificado como la persona que secuestró y apuñaló a tres niñas de Indiana y las abandonó en un maizal hace casi 50 años, dijo la policía, citando pruebas de ADN.

Las niñas, de 11, 13 y 14 años, sobrevivieron al ataque, pero nunca se identificó a un “sospechoso claro” y el caso se enfrió... hasta ahora. Los investigadores, utilizando “genealogía genética forense”, han identificado al atacante como Thomas Edward Williams, que murió a los 49 años en noviembre de 1983 en una prisión de Galveston (Texas), informó el jueves el Departamento de Policía Metropolitana de Indianápolis.

PUBLICIDAD

“El anuncio de hoy lleva casi 50 años de trabajo, pero demuestra la dedicación y perseverancia de nuestros detectives y colaboradores”, dijo el subjefe Kendale Adams en un comunicado de prensa.

La policía dijo que Williams vivía en Indianápolis, cerca del lugar en el que las menores fueron secuestradas en agosto de 1975, mientras pedían transportación en una carretera.

Fueron conducidas a un maizal en los suburbios del condado de Hancock, donde una de ellas fue violada y apuñalada en la garganta y el pecho y las otras dos fueron degolladas, informó The Indianapolis Star. Dos de las chicas hicieron señas a un automovilista para pedir ayuda.

Los investigadores comenzaron a revisar el caso en 2018 después de que las tres mujeres, ahora adultas, se pusieran en contacto con la policía sobre los ataques sin resolver, lo que llevó a analizar las pruebas de la escena del crimen.

En 2021, las autoridades desarrollaron un perfil de ADN completo de un hombre desconocido a partir de algunas de las pruebas recopiladas anteriormente, y luego lo cotejaron con dos perfiles de ADN adicionales obtenidos de otras pruebas, dijo la policía.

Los investigadores enviaron el perfil el año pasado a DNA Labs International, un laboratorio forense con sede en Florida, donde fue sometido a “la última tecnología forense disponible”, dijo la policía.

Después de que el análisis de ascendencia ayudara a identificar a los hijos del sospechoso, las muestras de los familiares de Williams ayudaron a confirmar su identificación como el atacante, dijo la policía.

PUBLICIDAD

Las tres mujeres -Sheri Rottler Trick, Kathie Rottler y Kandice Smith- relataron en una rueda de prensa el jueves cómo habían mantenido durante décadas su compromiso de presionar a las fuerzas de seguridad para que identificaran a su agresor.

“Ahora estoy en paz en mi corazón”, dijo Smith.

Rottler Trick dijo que había perdonado al hombre que la atacó “para poder continuar mi vida”.

The Associated Press no suele identificar a las personas que han sido agredidas sexualmente a menos que se identifiquen voluntariamente.