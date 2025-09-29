Las autoridades identificaron a Thomas Jacob Sanford como el presunto autor del ataque contra una iglesia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Michigan, donde ayer estrelló su vehículo durante un servicio dominical, abrió fuego y provocó un incendio, dejando al menos cuatro muertos y ocho heridos.

¿Qué se sabe sobre el sospechoso?

Las autoridades informaron que Sanford, de 40 años, era un exmarine y residía en la vecina localidad de Burton.

El jefe de policía, William Renye, señaló que la investigación apunta a que se trató de un ataque premeditado: el hombre llegó armado, portaba gasolina con la que inició el incendio y tenía en su poder varios artefactos explosivos, aunque se cree que no llegó a utilizarlos.

PUBLICIDAD

Relacionadas Tiroteo e incendio en iglesia de Michigan deja 4 muertos y 8 heridos

Sanford sirvió en los Marines desde junio de 2004 hasta junio de 2008, desempeñándose como mecánico automotriz y operador de recuperación de vehículos, según registros militares obtenidos por The Detroit News. Fue desplegado en Irak entre agosto de 2007 y marzo de 2008, y alcanzó el rango de sargento.

CNN reportó que el hombre estaba casado y tenía al menos un hijo pequeño para el que solicitó en 2015 fondos a través del portal de GoFundMe, para ayudar a pagar la atención médica del menor, quien nació con un trastorno genético.

Tras terminar su trabajo con las Fuerzas Armadas, Stanford comenzó a guiar camiones.

El Buró Federal de Investigaciones Criminales (FBI) está a cargo de la pesquisa. Sin embargo, todavía no se ha identificado un motivo. Las autoridades intentan precisar si Stanford era o no miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, conocida popularmente como la iglesia mormona.

El tiroteo y el incendio provocados presuntamente por el exmarine dejaron al menos cuatro muertos y ocho heridos. Sanford fue abatido por la policía en el lugar de los hechos. La investigación sigue en curso.