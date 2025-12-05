Un médico y su esposa fueron asesinados a tiros fuera de su hogar en el sur de California el pasado domingo.

Ese día, poco después de las 12:00 p.m. hora local, el radiólogo, doctor, Eric Cordes, de 63 años, y su esposa, Vicki, de 66, fueron encontrados inconscientes en el camino de entrada de su casa en Simi Valley tras ser disparados varias veces en su garaje, según informó el Departamento de Policía de Simi Valley, reportó KTLA.

La pareja fue trasladada de urgencia a un hospital local, donde posteriormente fallecieron, según el medio. Un sedán negro fue visto huyendo de la escena después del tiroteo, informó la policía, añadió Los Angeles Times.

PUBLICIDAD

Horas más tarde, los oficiales respondieron a informes de un incendio de automóvil en Chino, donde el hijo del médico, Keith Cordes, de 37 años, de Kentucky, se había disparado fatalmente después de incendiar su coche, según la policía, informó ABC News. Esto lo convierte en el principal sospechoso.

La Oficina del Médico Forense del Condado de San Bernardino confirmó que los restos encontrados en el coche incendiado eran de Keith Cordes. Se cree que un arma encontrada cerca es la misma que Cordes usó para disparar a su padre y madrastra, dijo la policía, tal y como recoge NBC News. El hospital donde trabajaba el Dr. Cordes emitió un comunicado sobre la tragedia.

“La comunidad de Adventist Health Simi Valley está desconsolada por las trágicas muertes de nuestro colega de mucho tiempo, el Dr. Eric Cordes, y su esposa, Vicki”, decía el comunicado. “El Dr. Cordes era un radiólogo altamente respetado, certificado por la junta y un médico querido que sirvió a esta comunidad con compasión y excelencia durante casi 30 años. Nuestros corazones están con su familia, amigos y todos los que tuvieron el privilegio de trabajar junto a él mientras lamentamos esta impactante pérdida.”

⚠️ WARNING: This post describes a double homicide & suicide



Dr. Eric Cordes, 63, and his wife Vicki Cordes, 66, were fatally shot in the garage of their $1.3 million Simi Valley home on Sunday afternoon. The couple died from multiple gunshot wounds in a crime police state was… pic.twitter.com/0NYUAsZvqw — True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) December 1, 2025

Cordes también trabajaba en Focus Medical Imaging, según su sitio web. La policía está investigando cuál pudo ser el motivo de su hijo para asesinarlos.