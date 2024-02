( The Associated Press )

TUSTIN, California. Un centro comercial del sur de California fue cerrado el martes por la tarde tras recibirse informes de una explosión, informaron las autoridades.

Múltiples agencias de aplicación de la ley, incluidos los escuadrones de bombas del sheriff del condado de Orange y el FBI, respondieron a The Village at Tustin Legacy. No hubo informes inmediatos de lesiones.

La Autoridad de Bomberos del Condado de Orange dijo que respondió a un “paquete sospechoso”. La Oficina de Campo de Los Ángeles del FBI también respondió, lo que hace como una cuestión de rutina para las explosiones reportadas, dijo la portavoz Laura Eimiller.

Los empleados y visitantes fueron desalojados de varios negocios dentro del centro comercial, incluyendo Chipotle, dijo Eric Davidson, un portavoz de Regency Centers, que posee y opera The Village.

Davidson no tenía información adicional, y representantes de la policía de Tustin y el departamento del sheriff no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

El centro comercial incluye restaurantes, salones de belleza y gimnasios. Tustin está a más de 48,28 kilómetros (30 millas) al sureste del centro de Los Ángeles.