( The Associated Press )

Lincolnton, Carolina del Norte. Un hombre de Carolina del Norte que atropelló con su auto a un grupo de trabajadores migrantes en el estacionamiento de un Walmart, hiriendo a seis de ellos, se entregó a la policía la noche del lunes.

Daniel González, de 68 años, se entregó al Departamento de Policía de Lincolnton acompañado de varios de sus familiares, informó la agencia en un comunicado. Los integrantes de su familia dijeron a los detectives que González pisó el acelerador por accidente mientras intentaba estacionarse y huyó del lugar a causa del pánico.

González, con domicilio en Hickory, había conducido su camioneta tipo SUV hacia un grupo de entre 20 y 30 trabajadores migrantes que esperaban la mañana del domingo para abordar un autobús que los lleva y los regresa de una granja cercana.

Un comunicado inicial de la policía la mañana del lunes indicaba que los detectives pensaban que el incidente había sido intencional. El mayor Brian Greene, jefe interino del Departamento de Policía de Lincolnton, dijo que los motivos del conductor aún están bajo investigación y que la policía está tomando en cuenta nuevas evidencias.

Los agentes recuperaron la camioneta deportiva color negra que estuvo involucrada en el incidente. Arrestaron a González la noche del lunes, acusándolo de un delito grave de dejar la escena de un accidente vehicular y se le impuso una fianza de 50,000 dólares.

Las víctimas recibieron atención médica en un hospital local a causa de sus lesiones y fueron dadas de alta la noche del domingo, indicó Greene a The Associated Press. La policía los identificó como Jorge A. López, Zalapa M. Hermosillo, José L. Calderón, Luis D. Alcantar, Rodrigo M. Gutiérrez Tapia y Santiago Baltazar. No fue posible contactarlos el lunes para conocer sus comentarios.

Los trabajadores habían llegado al estacionamiento de Walmart el domingo por la mañana desde Knob Creek Orchard, en Lawndale, donde trabajan. Greene detalló que ellos realizan el mismo viaje una vez a la semana y usan un área sombreada con césped al fondo del estacionamiento como su lugar de reunión habitual para abordar los autobuses. Los hombres estaban parados debajo de los árboles el domingo cuando una camioneta SUV se detuvo junto al autobús.

“La camioneta gira a la derecha frente al autobús y parece que se va a estacionar”, dijo Greene, describiendo las imágenes de las cámaras de seguridad del incidente. “Y luego parece acelerar de último minuto, salta la acera, impacta a las personas y árboles, y atraviesa el área hacia el otro lado del estacionamiento para luego salir por donde entró”.

El departamento de policía añadió que continúa su investigación en colaboración con el FBI, la Oficina Estatal de Investigación y el Departamento de Vehículos Motorizados de Carolina del Norte.