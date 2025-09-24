Otra tormenta.

El Centro Nacional de Huracanes en Miami (NHC en inglés) informó en la tarde del miércoles de la formación de la tormenta tropical Humberto, la octava de la temporada.

Esta recién nombrada tormenta surge del Invest 93L que está en el Atlántico, al nordeste de las Antillas.

“A las 5:00 p.m., el centro de la tormenta tropical Humberto se localizó cerca de la latitud 20.1 Norte, longitud 54.9 Oeste. Humberto se está moviendo hacia el oeste-noroeste cerca de 15 mph (24 km/h). Se espera un movimiento oeste-noroeste a noroeste durante los próximos días con una velocidad de avance más lenta”, informó el NHC en el primer boletín del sistema.

“Los vientos máximos sostenidos están cerca de 40 mph (65 km/h) con ráfagas más altas. Se pronostica un fortalecimiento constante durante los próximos días”, añaden.

“Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hacia fuera hasta 45 millas (75 km) desde el centro”, menciona la agencia.

Humberto no representa peligro para Puerto Rico.