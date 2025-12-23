BRISTOL, Pensilvania. Una explosión en un asilo de ancianos a las afueras de Filadelfia derrumbó parte del edificio y dejó a varias personas heridas y atrapadas en su interior, informaron las autoridades.

Una columna de humo negro se elevó del Centro de Salud Silver Lake, en el municipio de Bristol, mientras los servicios de emergencia de toda la región acudían al lugar, junto con equipos de movimiento de tierras.

Las autoridades informaron que hubo heridos, pero aún no habían confirmado si hubo víctimas mortales.

El teniente de policía Sean Cosgrove indicó que hubo heridos, pero que no tenía constancia de ninguna lesión crítica.

“Aún se desconocen muchos detalles en este momento”, declaró a los periodistas en el lugar.

Los residentes fueron evacuados por los servicios de emergencia, transeúntes y personal, añadió.

Los funcionarios de gestión de emergencias del condado de Bucks informaron que recibieron el informe de una explosión aproximadamente a las 2:17 p. m. y que se informó del derrumbe de una parte del edificio. Ruth Miller, portavoz de la Agencia de Gestión de Emergencias de Pensilvania, afirmó que su agencia había sido informada de que había personas atrapadas en el interior.

“Vi humo y vi un coche tras otro, un camión de bomberos o una ambulancia de toda la ciudad, de todas partes”, declaró la representante estatal Tina Davis, cuyo distrito incluye las instalaciones, quien se acercó al lugar en su coche.

La causa de la explosión se desconoce.

Nils Hagen-Frederiksen, secretario de prensa de la Comisión de Servicios Públicos de Pensilvania, indicó que investigadores de la división de seguridad se dirigían al lugar.

Hagen-Frederiksen indicó que los servicios de emergencia y los funcionarios de gestión de emergencias lo describieron como una explosión de gas, pero que esto no se confirmará hasta que su agencia pueda examinar el lugar de cerca.

Davis indicó que se habló de utilizar una escuela cercana como zona de evacuación temporal. La residencia de ancianos se encuentra a unos 32 kilómetros (20 millas) al noreste de Filadelfia.

Jim Morgan, presidente de la Junta Escolar del Municipio de Bristol, indicó que los autobuses del distrito trasladarían a las personas desde la residencia de ancianos a un centro de reunificación en la escuela secundaria Truman. Dijo que los funcionarios estaban trabajando para instalar camas y proporcionar agua y otros artículos de primera necesidad a los residentes. Hasta las 4 p. m., nadie se había presentado en la escuela, dijo Morgan.

“Es muy triste; es esa época del año llena de esperanza. Esto es algo triste para todos, las familias y los trabajadores que están allí. Espero que haya resultados positivos. No lo sabemos en este momento”, dijo Davis.

Según Medicare.gov, el centro de 174 camas se sometió a una inspección estándar de seguridad contra incendios en septiembre de 2024, durante la cual no se emitieron multas. Sin embargo, la calificación general de Medicare para el centro figura como “muy por debajo del promedio”, con calificaciones bajas en las inspecciones de salud en particular.