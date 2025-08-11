Una explosión en una planta de U.S. Steel cerca de Pittsburgh dejó un muerto y decenas de heridos o atrapados bajo los escombros el lunes, con trabajadores de emergencia en el lugar tratando de rescatar a las víctimas, informaron las autoridades.

La explosión envió humo negro en espiral hacia el cielo del mediodía en el Valle de Monongahela. Un portavoz de los Servicios de Emergencia del condado Allegheny, Kasey Reigner, indicó que una persona murió en la explosión y que dos al parecer están desaparecidas. Varias otras personas fueron tratadas por lesiones, dijo Reigner.

Los Servicios de Emergencia del Condado de Allegheny indicaron que un incendio en la planta comenzó alrededor de las 10:51 de la mañana. La explosión estremeció a la comunidad y llevó a las autoridades a pedir a los residentes que se mantuvieran alejados de la escena para que los trabajadores de emergencia pudieran trabajar.

“Se sintió como un trueno”, relató Zachary Buday, un trabajador de la construcción cerca de la escena, a WTAE-TV. “Sacudió el andamio, sacudió mi pecho y sacudió el edificio, y luego cuando vimos el humo oscuro saliendo de la acería y juntamos dos y dos, fue como si algo malo hubiera sucedido”.

Decenas resultaron heridas y el condado estaba enviando 15 ambulancias, además de las ambulancias suministradas por las agencias locales de respuesta a emergencias, señaló Reigner.

El Departamento de Salud del condado Allegheny sostuvo que está monitoreando la explosión y aconsejó a los residentes dentro de un radio de 1 milla (1.6 kilómetros) de la planta que permanezcan en el interior, cierren todas las ventanas y puertas, configuren los sistemas de aire acondicionado para recircular y eviten atraer aire exterior, como usar ventiladores de extracción. Apuntó que sus monitores no han detectado niveles de hollín o dióxido de azufre por encima de los estándares federales.

La planta convierte carbón en coque, un componente clave en el proceso de fabricación de acero. Según la empresa, produce 4.3 millones de toneladas (3,9 millones de toneladas métricas) de coque anualmente y tiene aproximadamente 1,400 trabajadores.

En 2018, un incendio en Nochebuena en la planta de coque de Clairton causó 40 millones de dólares en daños. El incendio dañó el equipo de control de contaminación y provocó repetidas emisiones de dióxido de azufre, según una demanda. El dióxido de azufre es un subproducto incoloro y penetrante de la combustión de combustibles fósiles que puede dificultar la respiración. A raíz del incendio, el Condado de Allegheny advirtió a los residentes que limitaran las actividades al aire libre, y los residentes se quejaron durante semanas después que el aire se sentía ácido, olía a huevos podridos y era difícil de respirar.

El año pasado, la empresa acordó gastar 19.5 millones de dólares en mejoras de equipos y 5 millones en esfuerzos y programas locales de aire limpio como parte de la resolución de una demanda federal presentada por Clean Air Council y PennEnvironment y el Departamento de Salud del condado Allegheny.

El incendio en la planta de Clairton dejó fuera de servicio los controles de contaminación en sus plantas del Valle de Monongahela, pero U.S. Steel continuó operándolas de todos modos, denunciaron grupos ambientalistas.

Las demandas acusaron a la empresa de más de 12,000 violaciones de sus permisos de contaminación del aire.

David Masur, director ejecutivo de PennEnvironment, otro grupo ambientalista que ha demandado a U.S. Steel por contaminación, declaró que se necesita “una investigación completa e independiente sobre las causas de esta última catástrofe y una reevaluación de si la planta de Clairton es apta para seguir operando”.

En junio, U.S. Steel y Nippon Steel anunciaron que habían finalizado un acuerdo que le da al gobierno de Estados Unidos voz en algunos asuntos y que llega un año y medio después de que la empresa japonesa propusiera comprar al icónico fabricante de acero estadounidense por casi 15,000 millones de dólares.

El intento de Nippon Steel por comprar la empresa con sede en Pittsburgh se vio afectado por preocupaciones de seguridad nacional y retórica política en medio de una campaña electoral, prolongando la transacción por más de un año después de que los accionistas de U.S. Steel la aprobaran.

El alcalde de Clairton, Richard Lattanzi, declaró que su corazón está con las víctimas de la explosión del lunes.

“La planta es una parte tan grande de Clairton”, comentó . “Es simplemente un día triste para Clairton”.