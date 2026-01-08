Se espera que el Senado vote el jueves sobre una resolución que limitaría la capacidad del presidente Donald Trump de llevar a cabo más ataques contra Venezuela, planteando una prueba para sus crecientes ambiciones en el hemisferio occidental.

La resolución sobre los poderes de guerra requeriría que Trump obtenga la aprobación del Congreso antes de atacar nuevamente a Venezuela, y surge después de que el ejército estadounidense capturara al presidente del país sudamericano, Nicolás Maduro, en una incursión nocturna sorpresa, mientras la administración de Trump busca controlar los recursos petroleros de Venezuela y su gobierno.

Los demócratas han fracasado en aprobar varias de estas resoluciones durante los meses en que Trump intensificó su campaña contra Venezuela. Pero los legisladores argumentaron que, ahora que Trump ha capturado a Maduro y apunta a otras conquistas como Groenlandia, la votación representa una oportunidad para el Congreso, controlado por los republicanos.

“Es hora de que el Congreso afirme su control sobre este tipo de acción militar, y es hora de sacar esto del secreto y ponerlo a la luz”, dijo el senador Tim Kaine, demócrata de Virginia, quien impulsó la votación.

Los líderes republicanos han asegurado que no recibieron notificación previa de la incursión, realizada la madrugada del sábado para capturar a Maduro y su esposa, Cilia Flores, pero expresaron en su mayoría satisfacción esta semana cuando altos funcionarios de la administración ofrecieron informes clasificados sobre la operación.

La administración ha utilizado un conjunto cambiante de justificaciones legales para la campaña de varios meses en Centro y Sudamérica, desde destruir supuestos barcos de drogas bajo autorizaciones para la lucha global contra el terrorismo, hasta capturar a Maduro en lo que era, en apariencia, una operación de cumplimiento de la ley para llevarlo a juicio en Estados Unidos.

Respuesta de los legisladores a la operación en Venezuela

Antes de la votación sobre la resolución, varios republicanos dijeron que estaban considerando cuidadosamente su decisión, incluidos los senadores Susan Collins, de Maine, y Thom Tillis, de Carolina del Norte, quienes previamente habían votado en contra de medidas similares.

“Tenemos un historial de entrar, liberar y salir. Me interesa la parte de salir”, dijo Tillis. Al preguntarle si apoyaría enviar tropas a Venezuela, respondió: “No sin autorización del Congreso.”

Una votación sobre una resolución similar en noviembre fracasó por estrecho margen al no alcanzar la mayoría necesaria para su aprobación. Los senadores Rand Paul, de Kentucky, y Lisa Murkowski, de Alaska, fueron los únicos republicanos que votaron a favor.

Paul, un defensor abierto de las resoluciones sobre los poderes de guerra, reconoció que Maduro es visto como un “tipo malo” y “un socialista y un autócrata”. Pero Paul agregó: “La pregunta es, ¿quién tiene el poder de llevar al país a la guerra?”