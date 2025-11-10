Washington. El Senado de Estados Unidos sometió a votación el domingo los primeros pasos para poner fin al cierre de gobierno después de que un grupo de demócratas moderados acordó proceder sin una extensión garantizada de los subsidios de salud, lo que hizo enfurecer a muchos en su bancada que querían seguir luchando.

El grupo de tres exgobernadores —la senadora por Nueva Hampshire, Jeanne Shaheen; la senadora de ese mismo estado Maggie Hassan, y el senador independiente Angus King de Maine— dijeron que votarían para reabrir si la cámara alta aprobaba tres proyectos anuales de ley de gastos y extendía el financiamiento del resto del gobierno hasta finales de enero. El líder de la mayoría en el Senado, John Thune, respaldó el acuerdo el domingo por la noche y convocó a una votación inmediata para comenzar el proceso de aprobación.

PUBLICIDAD

Relacionadas Directora de PRFAA detalla preacuerdo para poner fin al tranque en el Congreso federal

“El momento de actuar es ahora”, declaró Thune.

El acuerdo también incluiría una votación futura sobre los subsidios a los seguros de gastos médicos, que no tendría un resultado garantizado, y una reversión de los despidos masivos de trabajadores federales que han ocurrido desde que comenzó el cierre el 1 de octubre . El texto completo del acuerdo aún no ha sido publicado.

“No debemos retrasarnos más”, manifestó la presidenta de la Comisión de Asignaciones Presupuestarias del Senado, Susan Collins, en un discurso en el pleno de la cámara alta, y dijo sentirse “aliviada” de que el cierre parezca estar llegando a su fin.

Los republicanos necesitan cinco votos de los demócratas para reabrir el gobierno. Además de Shaheen, King y Hassan, el senador demócrata Tim Kaine de Virginia —hogar de millones de trabajadores federales— también indicó que apoyaría el acuerdo.

Después de que los demócratas se reunieron durante más de dos horas para examinar la propuesta, el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, señaló que no podía apoyarla “de buena fe”.

“Estados Unidos está en medio de una crisis de salud creada por los republicanos”, declaró Schumer en el pleno antes de las votaciones esperadas. Dijo que los estadounidenses “sufrirían inmensamente” y que la crisis sólo empeoraría.

“Los demócratas han dado la alarma”, declaró Schumer, y “no renunciarán a la lucha”.

La aprobación final del proyecto de ley podría llevarse varios días si los demócratas objetan y prolongan el proceso. El senador independiente Bernie Sanders de Vermont, que se alinea con los demócratas, dijo que abandonar la lucha sería un “error horrible”.

PUBLICIDAD

Los republicanos han estado trabajando con el grupo de moderados mientras el cierre continuaba afectando vuelos en todo el país, poniendo en riesgo la entrega de asistencia alimentaria para millones de estadounidenses, y dejando a trabajadores federales sin paga. Pero muchos demócratas han advertido a sus colegas que no cedan, argumentando que no pueden poner fin a la lucha si no hay un acuerdo para extender los subsidios de salud.

Al regresar a la Casa Blanca el domingo por la noche después de asistir a un partido de fútbol americano, Trump no dijo si respaldaba el acuerdo. Pero expresó: “Parece que estamos cerca de que el cierre termine”.