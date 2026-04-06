La senadora demócrata Tammy Duckworth solicitó restablecer la obligación de que los pasajeros se quiten los zapatos en los aeropuertos de Estados Unidos, tras revelarse una auditoría clasificada que detectó fallas en los sistemas de seguridad.

El informe, elaborado por el inspector general del Departamento de Seguridad Nacional, advierte que los escáneres actuales no inspeccionan eficazmente el calzado, lo que podría permitir el ingreso de objetos peligrosos en vuelos comerciales.

La controversia surge tras la decisión de eliminar en 2025 la norma que obligaba a los pasajeros a quitarse los zapatos durante los controles de seguridad.

La medida fue adoptada con el objetivo de agilizar los procesos en los aeropuertos, bajo el argumento de que los avances tecnológicos permitirían mantener niveles adecuados de seguridad.

PUBLICIDAD

Auditoría revela vulnerabilidades en controles de seguridad

Según información difundida por medios estadounidenses, una auditoría del inspector general del Departamento de Seguridad Nacional identificó fallas consideradas graves en los sistemas de inspección. Las pruebas realizadas indicaron que los escáneres no logran detectar de forma efectiva objetos ocultos en el calzado.

El informe fue tratado como urgente y derivó en el envío de una“Carta de siete días”a las autoridades correspondientes, mecanismo utilizado para alertar sobre riesgos críticos que requieren atención inmediata.

En una carta dirigida al administrador interino de la Administración de Seguridad del Transporte, la senadora Duckworth cuestionó la falta de acciones correctivas. Señaló que la agencia podría haber incumplido la normativa federal al no presentar un plan dentro del plazo establecido de 90 días.

Duckworth calificó la situación como “escandalosa, inaceptable y peligrosa” y advirtió que mantener la política actual incrementa el riesgo de que un atacante introduzca objetos peligrosos en un avión.

La obligación de quitarse los zapatos en los controles aeroportuariosfue implementada tras un intento de atentado en 2001,cuando un pasajero trató de detonar explosivos ocultos en su calzado durante un vuelo.

La eliminación de esta medida en 2025 fue defendida por las autoridades como parte de un enfoque de seguridad multicapa basado en nuevas tecnologías. Sin embargo, las conclusiones de la auditoría han reabierto el debate sobre la efectividad de estos sistemas.