El 8 de noviembre de 1999, en Flint, Michigan, Estados Unidos, el taller de repuestos de autos de Bruce Miller fue escenario de un crimen, luego de que él fuera hallado muerto por un disparo de escopeta. En un principio, las autoridades barajaron la hipótesis de que el asesinato estaría ligado a un robo o a conflictos laborales, pero la verdad es que su esposa, Sharee Miller, lo había planeado todo con ayuda de su ‘amante virtual’.

El caso conmocionó a los habitantes de esta ciudad, tanto que se convirtió en uno de los primeros ejemplos de cómo las relaciones virtuales podían escalar a tal punto de convertirse en un crimen brutal.

La historia de Sharee y Bruce comenzó cuando ambos se conocieron en el taller de repuestos y, después de cuatro meses, tomaron la decisión de contraer nupcias en una capilla de Las Vegas.

Ella tenía 27 años y era madre de tres hijos. Aunque hacía poco habían formalizado su relación, comenzó a hablar con distintos hombres en línea.

“No me levanté de la computadora. Bruce trabajaba en la tienda y tenía su negocio. Así que pasaba mucho tiempo fuera”, comentó Sharee Miller, en una entrevista con ‘ABC News’.

En una de esas conversaciones conoció a Jerry Cassaday, un exdetective de homicidios que trabajaba en un casino en Nevada. Después de un tiempo de intercambiar mensajes, ambos comenzaron una relación prohibida que se convirtió en una obsesión.

El exoficial no estaba atravesando un buen momento, pues tenía problemas económicos y se estaba divorciando, por lo que encontró en Sharee el refugio perfecto. Tanto así que en varias ocasiones viajó para encontrarse con él.

“Pasé horas y horas en línea. Es sexo. Quería tener el control de todo, controlar obsesivamente a ese hombre“, manifestó Sharee.

Su obsesión fue tanta que, para tener cerca a Jerry, inventó una serie de historias que le resultaron muy convenientes. Le dijo que su marido la golpeaba, que tenía vínculos con la mafia y que estaba embarazada de él. Además, le envió fotos falsas de las ecografías.

“Simplemente saqué mi barriga. Jerry tenía tantas ganas de creer que yo creía que vería el embarazo aunque no estuviera ahí”, dijo Miller.

‘ABC News’ relató cómo Sharee logró manipular a Jerry para que cometiera el asesinato, pues él estaba profundamente enamorado de ella y estaba convencido de que le decía la verdad. Al ver toda la angustia que vivía, decidió salvarla.

Así fue el asesinato

Al ver todo lo que estaba viviendo Sharee Miller y cómo su esposo le había hecho perder ya dos hijos, tomaron la decisión de armar un plan para asesinarlo. Así lo relató la mujer al medio de comunicación mencionado anteriormente.

Cassaday viajaría a Michigan y dispararía a Bruce Miller mientras trabajaba en el taller de repuestos de autos. Luego, lo harían parecer como un ajuste de cuentas.

Al llegar al lugar, Cassaday le disparó con una escopeta en el pecho. Bruce murió en el acto y él abandonó la escena, convencido de que había cumplido una misión heroica. Mientras tanto, Sharee fingía sorpresa y dolor ante la trágica noticia.

“Era casi como una película, como si estuviéramos jugando, pero después de conocer a Jerry en la parada de camiones (...) supe que esto iba a pasar”, agregó.

La policía comenzó a investigar el crimen y, en un principio, pensó que se había tratado de un robo o de un conflicto laboral, ya que Miller tenía empleados y relaciones comerciales que podían haber derivado en un ajuste de cuentas.

Durante muchos años, el caso se mantuvo estancado, hasta que, en febrero del 2000, Cassaday se quitó la vida. Abrumado por la situación y devastado porque Sharee lo había abandonado tras el crimen, se suicidó en su casa.

Su familia encontró un maletín con cartas impresas y mensajes de correo electrónico y una nota suicida en la que confesaba haber matado a Bruce por amor a Sharee, que era “la mujer de su vida”.

Allí relató todo y de cómo ella lo había manipulado y presionado para ejecutar el plan; ese hallazgo fue determinante para que la vincularan con el asesinato de Bruce.

Aunque durante muchos años negó su participación en el asesinato, en el año 2016 decidió contar la verdad y habló de cómo planificó el crimen de su exmarido. En mayo de 2025 fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

“No tengo forma de cambiar ni deshacer lo que hice. Es para siempre y no puedo retractarme. Todavía me cuesta mucho mirarme al espejo sabiendo lo que hice. Esperé para decir la verdad hasta que no me llevé nada, pero con suerte, una sensación de paz”, agregó.