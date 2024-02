San Luis, Misuri. Un mecánico negro de la empresa que presta servicios de autobuses escolares para el distrito escolar de San Luis, dijo que encontró una soga con el lazo de la horca en su puesto de trabajo, lo que llevó a por lo menos 100 conductores a dejar de trabajar en una muestra de apoyo.

El paro laboral comenzó el lunes y continuó el martes para los conductores, empleados por Missouri Central School Bus. La mayoría de las actividades extraescolares de las escuelas públicas de San Luis se suspendieron ambos días. 56 rutas de autobús quedaron sin cubrir el martes por la mañana, obligando a los padres a hacer otros planes.

“Las acusaciones que salieron a la luz el viernes en la estación de autobuses de Missouri Central son preocupantes, y esperamos que la dirección de Missouri Central llegue al fondo de lo que es claramente un comportamiento inaceptable”, decía un comunicado de las escuelas públicas de San Luis. También instó a la empresa y a sus conductores a encontrar “un terreno común” para resolver el paro.

“Las familias de las Escuelas Públicas de San Luis no deberían ser las que sufran esta situación”, dice el comunicado.

El mecánico Amin Mitchell dijo que la semana pasada encontró un lazo en su puesto de trabajo. Mitchell declaró al St. Louis Post-Dispatch que creía que la soga pretendía enviar un mensaje racista para intimidarle después de una discusión con un gerente por la preocupación de Mitchell de que algunos frenos de los autobuses no eran adecuados.

Mitchell publicó en las redes sociales un vídeo del lazo, hecho con una cuerda fina y tendido en el suelo de la zona donde trabaja.

“Es un mensaje que dice: ‘Si no dejas de hacer lo que estás haciendo, algo malo va a ocurrir de inmediato’”, declaró Mitchell al periódico. No devolvió inmediatamente los mensajes de The Associated Press en busca de comentarios.

Missouri Central dijo en un comunicado que contratará a un tercero independiente para investigar las denuncias de Mitchell y otros de racismo.

“En Missouri Central, nuestra política es proporcionar y fomentar un ambiente de trabajo acogedor para todos, independientemente de su edad, raza, etnia y orientación sexual”, dice el comunicado. “Hay tolerancia cero para cualquier comportamiento que viole esta política”.

Las secciones de la NAACP del estado, la ciudad y el condado pidieron el martes una investigación federal o estatal.

“La soga es un símbolo de odio y envía un claro mensaje de terror racial y de potencial violencia”, dijo en un mensaje de texto el presidente de la NAACP de Misuri, Nimrod Chapel Jr.

Los conductores son miembros del Sindicato Internacional de Trabajadores de Norteamérica. Debido a que su contrato no permite huelgas, los conductores dijeron al Post-Dispatch, que llamaron enfermos por “asuntos personales”.