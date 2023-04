Las inundaciones registradas a causa de las fuertes lluvias caídas la semana pasada en el sur de Florida han hecho escasear la gasolina y este lunes muchas estaciones todavía estaba cerradas y en las que abrieron se veían largas filas de automóviles.

Las inclemencias del tiempo de la semana pasada, que causaron inundaciones, especialmente en la ciudad de Fort Lauderdale, a 40 kilómetros al norte de Miami, impidieron la entrega regular de combustible a las estaciones de los condados Miami-Dade y Broward, donde han caído varios aguaceros de nuevo intensamente.

El alcalde del condado de Broward, Lamar Fisher, señaló este lunes que más que un problema de suministro de gasolina se trata de un problema de distribución y pidió paciencia a la población.

6 Fotos La situación provocó que el aeropuerto internacional de Fort Lauderdale cerrara y miles de personas se quedaran sin servicio de electricidad.

En Broward, un condado al norte de Miami Dade que fue el más afectado por el frente de lluvias de la semana pasada, está el centro de distribución de gasolina más importante el sur de Florida, concretamente en Port Everglades, a la afueras de Fort Lauderdale.

“Tenemos terminales aquí que son de propiedad privada de la gente de las instalaciones de gasolina. Lo que está sucediendo es que sus bombas se inundaron con agua, por lo que están tratando de hacer que esas bombas vuelvan a funcionar para sacar el combustible de sus tanques para llenar los camiones cisterna y llegar a las estaciones de servicio”, dijo Fisher.

La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, dijo, por su parte, que el “condado está trabajando en estrecha colaboración con nuestros socios estatales y federales para garantizar que la gasolina se distribuya lo más rápido posible a las estaciones locales”.

Según informó este lunes la cadena hispana Telemundo, desde las instalaciones de Port Everglades se distribuye alrededor del 40 % de la gasolina en el estado.

Los medios locales están llenos de testimonios de personas que han tenido que esperar horas o recorrer decenas de gasolineras para llenar el tanque de sus vehículos.

Cárteles de “no hay combustible”, surtidores cubiertos por bolsas de plástico o incluso gasolineras rodeadas de cintas con la leyenda no pasar son imágenes que se pueden ver este lunes en lasa redes sociales y medios de Miami.

“Estoy preocupado porque si no encuentro gasolina como me voy para la casa (?) no me puedo llevar el carro al hombro”, se cuestionó alarmado ante las cámaras de Telemundo Daniel Herrera tras recorrer sin éxito cuatro gasolineras.

La American Automobile Association (AAA), la mayor organización de conductores de EE.UU., en su informe semanal sobre el precio de la gasolina señala que se han restablecido las operaciones en Port Everglades y los suministros de gasolina en la región deberían volver a la normalidad en los próximos días.

“Solo es cuestión de llenar los camiones de gasolina en las terminales y entregar el combustible a las gasolineras que lo necesiten”, señala la AAA.